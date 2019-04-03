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Украинских моряков захватили в плен: что известно

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В Гвинейском заливе у берегов Камеруна вооруженные нигерийские пираты проникли на борт контейнеровоза Contship Oak и захватили в плен моряков, среди которых - граждане Украины.

Как сообщает Морской информационный центр на странице в Facebook, чрезвычайное происшествие произошло 30 марта.

Пираты забрали все ценные вещи и увезли моряков в неизвестном направлении. Судно отшвартовано в порт Дуала.

Украинских моряков захватили в плен: что известно

Морской информационный центр, Facebook

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В России пленным украинским морякам устроили новую подлянку: что известно

В Морской информационный центр обратились родственники одного из украинских моряков, которые и сообщили о наличии среди заложников наших соотечественников.

Информация передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году шестерых украинских моряков удалось освободить из пиратского плена в Нигерии.

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Тег
моряки
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Юг Руси
Юг Руси
шо опять?
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Казбеков Зубек
Казбеков Зубек
Да всем пох, у них выборы. Выборы выборы кандидаты пидоры.
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