Украинских моряков захватили в плен: что известно

В Гвинейском заливе у берегов Камеруна вооруженные нигерийские пираты проникли на борт контейнеровоза Contship Oak и захватили в плен моряков, среди которых - граждане Украины.

Как сообщает Морской информационный центр на странице в Facebook, чрезвычайное происшествие произошло 30 марта.

Пираты забрали все ценные вещи и увезли моряков в неизвестном направлении. Судно отшвартовано в порт Дуала.

Морской информационный центр, Facebook

В Морской информационный центр обратились родственники одного из украинских моряков, которые и сообщили о наличии среди заложников наших соотечественников.

Информация передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году шестерых украинских моряков удалось освободить из пиратского плена в Нигерии.

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