Украинские воры в законе боялись Лоту Гули как огня, а теперь будет передел, – экс-глава криминальной полиции

Вор в законе Лоту Гули был убит в г. Анталия (Турция) 20 августа 2020 г..

Убийство в Турции одного из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Надира Салифова (Лоту Гули) приведет к переделу, в том числе и в Украине.

Об этом, а также почему украинские воры панически боялись азербайджанца – в интервью OBOZREVATEL рассказал экс-начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Вячеслав Аброськин был первым заместителем председателя Национальной полиции Украины и руководителем криминальной полиции. Генерал полиции 2-го ранга. Сейчас – ректор Одесского государственного университета внутренних дел

– Вам с Лоту Гули не довелось лично познакомиться?

– Лично не был знаком, однако после того, как он в 2017-ом освободился (а я как раз в том году был назначен в должность начальника криминальной полиции), то, конечно, он стал для нас интересен. Объясню почему.

Дело в том, что Гули – один из самых серьезных воров в законе на постсоветском пространстве, коронован в местах лишения свободы в Азербайджане.

Его основная сфера "деятельности" – рынки. Одно время даже было такое понятие – "укропные войны". Гули контролировал рынки по реализации зелени в Москве, у нас, в разных странах на постсоветском пространстве.

А в 2017 году, когда Надир Салифов вышел на свободу, буквально сразу вылетел в Турцию. Через два дня уже начал восстанавливать, отстраивать свою преступную организацию – в том числе и у нас, на территории Украины.

Местные криминальные авторитеты из числа азербайджанцев, "действующих" в Украине, начали выстраивать с Гули отношения, ездить к нему в Турцию. Мы это видели и контролировали.

В планах у них было организовать серьезную преступную организацию на территории Украины – азербайджанскую.

Если помните, как раз после того, как Гули вышел на свободу, у нас в Киеве увеличилось количество похищений бизнесменов, предпринимателей.

– То есть, Гули Бакинский имел непосредственное отношение к этому?

– Конечно. Он руководил всем этим процессом и, конечно, часть денежных средств, добытых преступным путем на территории Украины, шла непосредственно Гули.

И так было не только в Украине. Мы встречались с представителями полиции Евросоюза, Чехии, Польши и т.д., так вот им всем вор в законе был известен. На территории тех стран он также отстраивал свою преступную структуру.

Надир Салифов (Лоту Гули, Гули Бакинский). Instagram lotu_quli

– Скажите, а почему Гули жил в Турции? Почему именно она стала пристанищем?

– Знаете, я до сих пор не могу понять – почему. Ведь и полиция Турции очень жёстко работает по криминалитету, но и расстрелы там идут – именно в Турции убивают воров в законе.

Гули очень серьезно поддерживал один из лидеров турецкого преступного сообщества. Думаю, из-за этого вор в законе там и находился.

Надир Салифов (Лоту Гули) был застрелен в отеле г. Анталия на побережье Средиземного моря Фото: LAFAGEL

– А в последнее время Салифов вроде бы не был в международном розыске? В украинском, насколько я знаю, нет.

– В то время, когда я занимал должность начальника криминальной полиции, Гули находился в розыске Российской Федерации.

У нас была четкая информация, где проживал в Турции господин Гули, я эту информацию передавал в турецкую полицию. И был у нас серьезный позитивный рабочий момент, когда его выдворили в Азербайджан.

– Однако говорили, что потом он "прописался" в Дубае и оттуда удаленно руководил своей криминальной империей.

– Да, он длительное время был в Дубае, а потом вернулся в Турцию.

– С кем вообще "воевал" Салифов?

– У него было много разных конфликтов. Гули претендовал на "должность" основного "царя" воров в законе (после Шакро).

Очень жестокий был, очень серьезная структура у него, можно сказать "беспредельщик" – его так называли. За оскорбление могли легко убить человека, что и происходило в разных странах.

Поэтому у Гули проблем "личностного характера", связанных с его преступной деятельностью, было очень много на территории постсоветского пространства.

– Говорили, что он с Неделей (Андреем Недзельским) сильно конфликтовал.

– Могу сказать вам, что для него Неделя – не вор. Если Гули отбыл большое количество времени в местах лишения свободы, был непосредственно там коронован, то Недзельский такого опыта не имел.

Мы знали о том, что Неделя пытался наладить отношения с Гули, выезжал в Турцию, но была ли встреча или нет – это открытый вопрос.

– Появилась неподтвержденная информация, что Лоту Гули убил человек из его окружения.

– Я откровенно скажу, что сегодня узнал об убийстве Гули из СМИ. Я имею определенные отношения с турецкой полицией, связался и мне подтвердили что да, убийство действительно имело место. Что касается заказчиков и каких-то других моментов, связанных с расследованием, то полиция Турции очень закрытая и эту информацию они пока не раскрывают. А рассуждать, кто именно конкретно... Сами понимаете.

– Понимаю. Буквально неделю назад сотрудники СБУ в Одессе задержали двух членов межэтнической ОПГ Лоту Гули. А в начале июля бойцы "Альфы" задержали четырех преступников, которые занимались ограблениями, похищениями, требовали выкупы и т.д. Мог ли Гули посчитать, что в Украине его стали немного "прижимать"?

– Не думаю. Все, кого там задерживали – мелкие исполнители. Из крупных, кто поддерживал Гули в Украине, это вор в законе Принц, который живет в Запорожской области. А все остальные – это так, мелкие криминальные авторитеты, которых Гули мог никогда не видеть и не слышать.

Сотрудники СБУ задержали в Одессе членов ОПГ Лоту Гули. Фото Службы безопасности Украины

– После убийств воров в законе, криминальных авторитетов происходит передел. Учитывая, что Гули имел серьезное влияние, в том числе и в Украине, чего нам ожидать?

– Я могу сказать, что среди азербайджанцев такого сильного вора в законе на сегодняшний момент больше нет. Ту преступную иерархию, которую он выстроил в Украине, вряд ли теперь кто-то сможет поддержать.

Я думаю, что выстроенная Гули структура распадётся. Мелкие криминальные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что по большей части они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательствами и так далее.

– Добровольно ли они отдадут свои "участки" или будет громко?

– Скорее всего, добровольно отдадут, потому что такой сильной поддержки у них уже нет. Гули действительно был очень сильным, его все воры в законе, которые находились и находятся в Украине, просто панически боялись.

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