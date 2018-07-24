Народ, нужна помощь. Каждый может помочь. Надо голос. От каждого только один голос и одно распространение этого поста. Всего 25000.

С мая месяца этот вопрос мы поднимали. К президенту ходил человек с предложением и историческим обоснованием. Предложение понравилась, но, "возможно в следующем году". Но к следующем году именно сейчас надо готовиться.

Надо просто перейти по ссылке на сайт и поддержать петицию .

Пехота несет одну из самых больших нагрузок во время войны. Особенно во время позиционной войны. Пехота - это единственный род войск, который не имеет своего дня. Все рода войск, входящих в сухопутные, имеют свои профессиональные праздники. Пехота за 4 года войны имеет один телевизионный видеоролик о саперной лопатке, который крутят в день сухопутных войск.

Украинские воины-пехотинцы всегда представляли собой образец мужества и героизма в боях за независимость Украины. Они заслуживают свой день - День пехотинцев.

У нашей пехоты есть славные победы, в эти даты с честью можно праздновать День Пехоты ВСУ.

9 июля. День Конотопской битвы.

Первый зимний поход армии УНР - начало 07.12. или завершениt 05.05

16 мая. Битва под Желтыми Водами.

https://petition.president.gov.ua/petition/46010