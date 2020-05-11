Украинские военные уничтожили позиции врага на Донбассе, убиты террористы: момент удара попал на видео

Украинские военные боевой группой К-2 54 ОМБр К-2 уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), опубликовав видео ликвидации террористов.

ВСУ разгромили позиции террористов на Донбассе

"Никогда русский оккупант не будет хозяйничать на украинской земле. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупационного батальона "Восток", подразделением К-2 были уничтожены три их огневые позиции, жилой блиндаж и крупнокалиберный пулемет", – говорится в сообщении.

Также украинские военные ликвидировали трех оккупантов.

Напомним, во время одного из минометных обстрелов террористы "ЛНР" подорвались на собственном миномете. В результате они понесли потери в количестве двух человек убитыми и одного раненого.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая в зоне ООС на Донбассе под вражескими обстрелами один украинский военный получил ранения, еще трое – боевые травмы. По данным украинской разведки, наши военнослужащие ранили пять российских оккупантов.