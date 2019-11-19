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21 ноября • обновлено в 20:58
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Украинские военные сбили беспилотник оккупантов со взрывчаткой: фотофакт

31.3т
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Во вторник, 19 ноября, бойцы Вооруженных сил Украины на Донбассе сбили беспилотник врага со взрывчаткой, который совершал полет над позициями наших подразделений для уточнения системы обороны и разоблачения системы огня.

При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook.

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Беспилотник сбили на Горловском направлении, благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетам дежурных огневых средств. То, что при падении дрон взорвался, может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить украинских военных.

На Донбассе ВСУ сбили беспилотник врага

На Донбассе ВСУ сбили беспилотник врага

Facebook ООС

ВСУ передали остатки сбитого беспилотника специалистам спецподразделений для изучения и идентификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские войска подло атаковали украинские позиции у села Сизое, которое находится недалеко от Луганска. В этом селе раньше бои не велись.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Тег
Донбасс
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
А где беспилотник?
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6
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Почему нет на фото пораненой дупы захистника? Который так удачно зарядил гранату в беспилотник.
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9
3
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Явно выраженная ядерная бомба на фото!
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20
4
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ильичев Андрей, потому и не долетел. Правильно "На Хуeв"
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13
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Tapasenko 0leg, если присмотреться, можно разглядеть надпись "на киiв!"
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