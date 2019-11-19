Украинские военные сбили беспилотник оккупантов со взрывчаткой: фотофакт

Во вторник, 19 ноября, бойцы Вооруженных сил Украины на Донбассе сбили беспилотник врага со взрывчаткой, который совершал полет над позициями наших подразделений для уточнения системы обороны и разоблачения системы огня.

При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook.

Беспилотник сбили на Горловском направлении, благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетам дежурных огневых средств. То, что при падении дрон взорвался, может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить украинских военных.

На Донбассе ВСУ сбили беспилотник врага Facebook ООС

ВСУ передали остатки сбитого беспилотника специалистам спецподразделений для изучения и идентификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские войска подло атаковали украинские позиции у села Сизое, которое находится недалеко от Луганска. В этом селе раньше бои не велись.

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