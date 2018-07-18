Украинские военные погибают от нашего же оружия - волонтер

В истории со смертельным взрывом миномета "Молот" на полигоне в Ривне пытались скрыть тот факт, что ствол оружия уже был деформирован.

Об этом OBOZREVATEL рассказала волонтер Ольга Решетилова. По ее словам, поэтому нужна независимая международная экспертиза.

"Завод "Маяк", который производит "Молот" и Минобороны пытались скрыть, что этот ствол уже был деформирован, он был на ремонте. А это важно. Такая же история была в 72-й бригаде. У них был "Молот", в ствол которого мина не влезала. Отправили его на ремонт, получили новый ствол и через две недели он разорвался. Нужна международная независимая экспертиза, чтобы изучить все эти случаи. Хотя и у нас есть специалисты.Нужно снять все вопросы", - отметила Решетилова.

По ее мнению, если виноват не ствол, тогда вопрос к взрывателям, к минам, к подготовке минометчиков. За все есть конкретные ответственные люди.

"Я не хочу разгонять зраду, но если наши военные погибают от нашего же оружия, то надо что-то делать. И как минимум - разобраться. Но не так как это делает нардеп Сергей Пашинский и замминистра обороны Игорь Павловский, которые превращают следственный эксперимент в фарс. Приглашают на эксперимент депутатов и журналистов. Эксперимент проводила военная прокуратура, в КПК четко указано, кто может присутствовать: следователи, эксперты, стороны процесса. Есть много вопросов к чистоте этого эксперимента. Почему военные оказываются на месте взрыва раньше понятых, например", - подытожила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы указали на подозрительные нестыковки во взрыве "Молота" в Ривне.