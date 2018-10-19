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Украинские спецслужбы получили скандальную информацию о Путине

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Украинские спецслужба получили информацию о том, что в период, когда президентом Российской Федерации был Борис Ельцин, нынешний глава РФ Владимир Путин имел непосредственное и прямое отношение к наркобизнесу.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан "Апострофу". Криминальный бизнес приносил Путину хороший доход.

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"Еще находясь в Санкт-Петербурге и работая совместно с Собчаком, он уже тогда был задействован в той сети, получал от этого прибыль. Так вот, украинская спецслужба доложила тогдашнему президенту, главе государства, с предложением проинформировать господина Ельцина относительно этой ситуации, но в силу каких-то причин наше высшее руководство не согласилось и не дало хода этой информации", - сказал Богдан.

Он добавил, что теперь Украина пожинает последствия.

"Путин стал президентом, путинская Россия совершила агрессию против Украины, аннексировала Крым и оккупировала часть территории Донбасса. Если бы тогда были приняты соответствующие меры, очевидно, Ельцин не сделал бы его своим преемником и Путин не стал бы президентом. И, возможно, пришел бы человек, который исповедовал несколько иные ценности, и межгосударственные отношения между Украиной и Россией не приняли бы такой трагический характер, как сейчас", - отметил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил о желании договориться с Украиной.

Персоны
Владимир ПутинВасилий Богдан
Место
Россия
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чорний Жупан
чорний Жупан
бгг)) Майданутым гандонам можно впаривать любо бред!
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
То, что хуйло - наркобарон - это секрет Полишенеля. Тоже мне - "новость"
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
А что, другого упыря на эту роль у раски федераски не нашлось бы? Ведь орки хотели всего этого, так и исполнитель бы нашелся
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