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3 декабря • обновлено в 12:34
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"Украинские штормовые береты показали "класс" под носом у террористов: сильные фото

1.2т
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На Донетчине украинские морские пехотинцы провели учения по слаживанию подразделений.

Об этом сообщает пресс-центр ОС. "Штормовые береты отрабатывали практическую стрельбу из штатного оружия, стрельбу из вооружения боевых машин пехоты и вождения техники в сложных условиях местности. Тренировка происходили и ночью", – рассказали там. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил руководитель учений, цель занятий заключалась в овладении военнослужащими навыками ведения боя в наступлении и обороне. В частности, военнослужащие учились наблюдать за полем боя, обнаруживать цели, делать приоритеты цели, а также совершенствовали свои навыки в стрельбе.

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"Украинские штормовые береты показали "класс" под носом у террористов: сильные фото

Пресс-центр ОС

"Во время маневров, военнослужащие подразделения очень хорошо справились с "уничтожением" из штатного стрелкового оружия ростовых целей и огневых точек противника. Вместе с тем, из вооружения БМП-1 и БМП-2 морские пехотинцы отработали стрельбы по неподвижным целям. Наводчики-операторы справились с довольно сложной задачей и поразили все без исключения мишени. Поэтому, по оценкам командования, выполнили данное упражнение на "отлично", – отметил командир штормовых беретов.

"Украинские штормовые береты показали "класс" под носом у террористов: сильные фото

Пресс-центр ОС

"Украинские штормовые береты показали "класс" под носом у террористов: сильные фото

Пресс-центр ОС

"Украинские штормовые береты показали "класс" под носом у террористов: сильные фото

Пресс-центр ОС

"Украинские штормовые береты показали "класс" под носом у террористов: сильные фото

Пресс-центр ОС

Как сообщал OBOZREVATEL, элитное боевое спецподразделение морской пехоты, которое дислоцируется сейчас неподалеку от Скадовска (Херсонщина), вынуждено жить в развалившихся домиках заброшенного санатория.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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фил филька
фил филька
ошибка в заголовке. суперкласс и мощные фото
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