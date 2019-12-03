"Украинские штормовые береты показали "класс" под носом у террористов: сильные фото

На Донетчине украинские морские пехотинцы провели учения по слаживанию подразделений.

Об этом сообщает пресс-центр ОС. "Штормовые береты отрабатывали практическую стрельбу из штатного оружия, стрельбу из вооружения боевых машин пехоты и вождения техники в сложных условиях местности. Тренировка происходили и ночью", – рассказали там. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил руководитель учений, цель занятий заключалась в овладении военнослужащими навыками ведения боя в наступлении и обороне. В частности, военнослужащие учились наблюдать за полем боя, обнаруживать цели, делать приоритеты цели, а также совершенствовали свои навыки в стрельбе.

Пресс-центр ОС

"Во время маневров, военнослужащие подразделения очень хорошо справились с "уничтожением" из штатного стрелкового оружия ростовых целей и огневых точек противника. Вместе с тем, из вооружения БМП-1 и БМП-2 морские пехотинцы отработали стрельбы по неподвижным целям. Наводчики-операторы справились с довольно сложной задачей и поразили все без исключения мишени. Поэтому, по оценкам командования, выполнили данное упражнение на "отлично", – отметил командир штормовых беретов.

Пресс-центр ОС

Пресс-центр ОС

Пресс-центр ОС

Пресс-центр ОС

Как сообщал OBOZREVATEL, элитное боевое спецподразделение морской пехоты, которое дислоцируется сейчас неподалеку от Скадовска (Херсонщина), вынуждено жить в развалившихся домиках заброшенного санатория.

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