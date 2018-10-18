Чтобы Керчь не повторилась: как в Украине охраняют школы

После трагедии в Керчи, где 17 октября ученик политехнического колледжа расстрелял 21 человека, во многих украинских городах пройдет проверка безопасности учебных заведений. Правда, как говорят эксперты, в школах чаще всего охраной детей занимаются дедушки и бабушки. В некоторых школах родители за свой счет нанимают частную охрану и устанавливают турникеты. Но это далеко не выход, ведь вряд ли один или два охранника смогут уберечь школу от террориста.

Как обстоят дела в украинских школах и что нужно изменить – разбирался OBOZREVATEL.

Охраняют, кто как может

После кровавой среды в Керченском политехническом колледже, в украинских школах задумались об усилении охраны. Например, в Киеве сейчас собираются заключать договора с Государственной службой охраны.

"Если мы это решим, то госохрана в школах появится со следующего года. Весь вопрос пока в финансировании, нужно смотреть, что будет в бюджете на следующий год", - сказал OBOZREVATEL заместитель мэра Валентин Мондриевский.

Пока же столичные школы охраняют, кто как может.

"Где-то стоят рамки и вертушки, где-то действует система электронных карточек на входе, где-то сидят вахтеры. У всех по-разному", - сказал Мондриевский.

Также в каждой школе есть штатная должность дежурного. Правда, деньги за нее платят такие мизерные, что работать дежурным в школы идут только пенсионеры.

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"Ну, а что вы хотите, если охранник получает чуть больше минимальной зарплаты. Кто пойдет работать? Спасибо, что пенсионеры на это соглашаются", - рассказала OBOZREVATEL директор одной из столичных школ.

Родители на форуме, где мы опубликовали вопрос: "Как охраняется ваша школа?", - пишут: "Никак, вахтер и все", "У нас частная охранная фирма, договор с ними заключает директор. Платят родители 50 гривен в месяц с ребенка", "Особо никак, два дежурных ученика и дежурный учитель", "Киев, обычная районная школа. Сидит вахтер, выдает ключи. Это дирекция школы называет охраной и установила оплату за год с каждого ученика - 420 гривен. В школе проходной двор", "Сидят пенсионеры-бабушки, оплата 10 гривен с ребенка, наши родители платить отказались".

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Серьезнее охрана только в частных школах.

"У нас в частной школе дверь закрыта на блок, открыть ее может только охранник. Он спрашивает, к кому мы идем. Сейчас уже всех знает в лицо и пропускает"", - пишет один из родителей.

Что говорят в министерстве

В Министерстве образования разъясняют, что охранять садики могут сторожа - только в том случае, если нет возможности передать садик вневедомственной охране. Что касается школ, то тут ссылаются на Закон "Об образовании". В нем говорится: все, что касается содержания школ, относится к местной власти. Поскольку они финансируют школы, то и охраной этих заведений тоже занимаются они.

Правда, после того, как весной по школам Украины прокатилась волна отравлений (тогда кто-то распылял в учебных заведениях газ), МОН выдал рекомендации. В них говорится, что учителя школы обязаны защищать детей от любой формы насилия. А также ведомство рекомендовало школам усилить охрану и ограничить доступ в заведения посторонним лицам.

Нужны устройства и психологи

Соучредитель ОО "Батьки SOS" Алена Парфенова говорит, что на самом деле охрана школ лежит на плечах муниципальных властей.

"Поскольку школы являются муниципальной собственностью, то охрану и финансирование должны обеспечивать местные власти. Они проводят тендер, в котором участвуют охранные фирмы, победители конкурса и охраняют школу. Договор заключают с кем-то из родителей. Но вопрос в том, что частная охранная фирма может охранять только собственность школы и вызывать полицию. Только после того, как в школе что-то случится, родители начинают вчитываться в сам договор и открывать для себя новое. Задерживать кого-то эти охранники не могут. На это имеет право правоохранители или муниципальная полиция.

Во многих городах создали такие муниципальные подразделения как раз с надеждой, что они и будут охранять учебные заведения, хотели привлекать туда АТОшников. Но потом выяснилось, что не каждого такого человека можно подпускать к детям. Были случаи, когда эти охранники устраивали разборки с детьми. Поэтому пока этот вопрос заглох", - говорит OBOZREVATEL Парфенова.

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Эксперт по безопасности Сергей Шабовта считает, что школы в Украине охраняются плохо.

"После трагедии в Керчи начнут снова навязывать государственную охрану школам. Но она более дорогая, да и спасет ли детей в подобном случае - неизвестно. Нужно на уровне правительства разработать стандарты охраны учебных заведений, где четко расписать, кто и за что отвечает. Пока этого нет", - говорит Шабовта.

Кроме этого эксперт считает, что в школах должны быть установлены специальные устройства, которые помогут выявлять запрещенные вещи.

"Парень в Керчи пронес в колледж ружье, возможно, в разобранном виде смог спрятать его в рюкзак или под одежду. Если бы работали как нужно металлоискатели, то его могли задержать уже на входе. Но одни рамки и вертушки - это еще не выход, потому что все равно строгого контроля, как например в аэропортах, в школах не будет. Ведь дети бегут на урок, опаздывают, кто-то турникет перепрыгнул, у кого-то ключи на металлоискатель сработали.

В школе должны работать педагоги и психологи, которые смогут выявлять таких опасных детей. Ведь судя по рассказам ребят, у керченского парня были психологические проблемы, он был замкнут, накапливал злобу. В хорошем педагогическом коллективе на это бы уже обратили внимание и с ним бы работали", - говорит Шабовта.