Украинские "птенцы Сороса" подают в суд на адвоката Трампа. Детали скандала

На адвоката Руди Джулиани подают в суд из-за обвинений в расхищении американской помощи Украине.

Украинская благотворительная организация "100% Життя" (ранее "Всеукраинская сеть ЛЖВ"), подает в американский суд на юриста и советника президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила Кристина Ривера, специалист департамента коммуникаций благотворительной организации.

Она рассказала, что в Украине они уже подали в суд на народного депутата Андрея Деркача и теперь ищут партнеров в США для иска к Руди Джулиани.

"На Деркача мы уже подали в суд в Украине, а что касается Джулиани, то в Америке все не так быстро. Сейчас мы ищем партнеров – американские юридические фирмы, которые за это возьмутся", – рассказала Ривера.

В организации считают неправдивыми обвинения адвоката Трампа о возможном хищении $133 млн, выделенных Соединенными Штатами для больных СПИДом в Украине.

Напомним, 10 июля 2020 г. Джулиани обнародовал видео, в котором рассказал о хищении американской помощи. Средства, в частности, якобы проводились через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть ЛЖВ", а занимались этим, согласно данным Андрея Деркача, основатели Центра противодействия коррупции (ЦПК) – Дмитрий Шерембей и его коллега Виталий Шабунин. Шерембей сейчас является главой БО "100% Життя".

Виталий Шабунин (слева) и Дмитрий Шерембей (справа). Фото "Укррудпром"

Джулиани на видео продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года на английском языке, который ему якобы передал народный депутат Андрей Деркач.

Документ Счетной палаты Украины от 2017 года YouTube-канал Rudy W. Giuliani

"Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование", – утверждает адвокат Трампа.

Отметим, что всего речь идет о более чем $5 млрд, которые якобы "освоили" под крылом бывшего посла США Мари Йованович. Как известно, адвокат президента США еще в декабре 2019 года в своем Twitter заявил, что Трамп добивается расследования нецелевого использования этих денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон написал в книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", что президент Дональд Трамп настаивал на увольнении посла США в Украине Мари Йованович из-за ее якобы разговора с новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским. Отставку дипломата якобы активно поддерживал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.