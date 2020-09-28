Украинские правоохранители провели экспертизы, доказывающие невиновность Маркива, – Геращенко

Украина провела ряд экспертиз, доказывающих невиновность бойца Нацгвардии Виталия Маркива, который отбывает наказание в Италии по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Об этом в интервью Цензор.нет рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он сослался на результаты расследования, проведенного украинскими правоохранителями.

Часть материалов расследования передана защитникам Маркива накануне рассмотрения этого резонансного дела в апелляционном суде, первое заседание которого запланировано на 29 сентября.

По словам Геращенко, украинские правоохранители предоставили информацию о батальоне им. Кульчицкого, в котором служил Маркив, о том, какие у него были задачи, какую функцию он выполнял на горе Карачун, и т.д.

"Самое главное, что из материалов следствия было известно, что Рокелли погиб не от пулевого ранения, а от осколочного, которое вызвано разрывом некоего боеприпаса, предположительно мины. В подразделении батальона минометы отсутствовали. Они не полагались по боевому расписанию. У Виталия был автомат АК-74, поэтому он никак не мог навредить господину Рокелли", – сказал замминистра.

Он также отметил, что итальянский суд так и не установил, с чьей стороны велся минометный огонь.

"Он же мог быть со стороны боевиков, которые обладали пушками "Нона". Мы предоставляли в суд информацию о том, что у них были забранные у наших военных минометы. "Ютуб" пестрит сотнями видео о нанесении боевиками из Славянска в те же даты минометных ударов", – отметил Геращенко.

Кроме того, в решении суда сказано, что Маркив совершил преступление умышленно, зная, что это журналисты. При этом, в том же решении, указано, что они были без опознавательных знаков "Пресса". Автомобиль тоже был обычным, они приехали на такси.

"Одну из экспертиз провели специально в мае, чтобы были такие же условия, как тогда, когда погиб Рокелли, – деревья, листва… Физически с горы Карачун их невозможно было рассмотреть. С позиции Маркива место гибели Рокелли и Миронова вообще не просматривалось и было вне визуального наблюдения, прежде всего из-за большого расстояния, наличия на железнодорожном переезде вагонов поезда и густого покрова деревьев. Но их могли видеть боевики, которые сидели за забором, на заводе "Зевс Керамика", – подчеркнул замглавы МВД.

По его словам, террористы могли устроить эту провокацию специально, зная, что Рокелли и Миронов должны приехать. И сначала они могли устроить стрельбу из автоматов, а потом уже из минометов.

"Либо их могли принять за украинских разведчиков и стрелять ситуативно. Но как можно обвинять Виталия в том, что в его действиях был умысел, если он физически не мог распознать журналистов. Из-за того, что они ходили там с фотоаппаратом? Так там и боевики могли ходить с чем угодно", – сказал Геращенко.

Так же он рассказал об уникальной экспертизе, которую провели украинские правоохранители.

В суде транслировалась видеозапись, на которой видно, что журналисты лежат в кустах и идет перестрелка. Судя по звукам выстрелов, они производились с близкого расстояния, а не с горы Карачун в 1,7 км от места гибели журналистов.

Чтобы это выяснить, эксперты привезли на место трагедии специальные микрофоны, расставили на разных местах. В частности, на месте, где, возможно, была стрельба, воспроизводили ее на расстоянии 100, 200, 500, 1000 метров и 1,7 км.

"По мнению экспертов, стрельба велась с расстояния 150 метров. Это место, где сидели боевики на заводе, это они начали стрелять", – отметил Геращенко.

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