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Украинские пограничники "уничтожили" диверсантов в море: появились мощные кадры

3.1тЧитать новость на украинском

Украинские пограничники отработали прыжки в воду с вертолета без парашюта.

Это произошло в рамках многонациональных учений "Sea Breeze-2018", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно легенде учений, условный противник отправил к берегам Украины диверсантов для дестабилизации ситуации в регионе, а украинские пограничники силами противодиверсионного подразделения в порту Одессы нейтрализовали их.

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"На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолетов в море в заданном районе. После высадки группа добралась до определенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали видео мощного огневого залпа бойцов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Место
Украина
Объект
Государственная пограничная служба Украины
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