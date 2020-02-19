Украинские моряки начали массово исчезать с судов: что происходит

За последние две недели сразу трое украинцев исчезли с судов, их семьи не могут получить никакой информации о произошедшем.

Как передает ТСН, сначала 41-летний Денис Литвиненко исчез вблизи берегов США. Его бывшая жена Наталья рассказывает, что о мужчине уже месяц нет никакой информации. Причем, судновладелец сухо сообщает, что тот якобы не вышел на работу и внезапно исчез из собственной каюты, посреди океана.

"Нам говорят, что с нами свяжутся, предоставят информацию в ближайшее время. Но, к сожалению, на письма, которые мама Дениса отправляла, никто не отвечает", – пожаловалась она.

Денис Литвиненко Скриншот с видео

Позже такая же история случилась и с 36-летним Евгением Масленниковым. Он исчез на переходе судна GREEN ITALIA из Эквадора в Панаму.

Евгений Масленников

Затем, 8 февраля, в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран исчез еще один моряк - 32-летний Александр Горяев (судно "Виктория").

Александр Горяев Скриншот с видео

В МИД Украины заверили, что эти дела находятся на особом контроле, но информации о пропавших все равно не добавилось.

Как пояснил правозащитник, чаще всего моряки исчезают вследствие конфликта экипажа на борту, или несчастного случая, когда человек попадает за борт. В результате, судовладельцу не выгодно афишировать происшествии на судне, поэтому поиски проводят формально.

Полгода моряков, пропавших с судов в открытом море, будут считать "пропавшими без вести". Если за это время их не найдут живыми, семьи получат страховку – от 50 до 300 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили приостановить предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых в сентябре 2019 года освободили из плена.

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