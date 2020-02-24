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24 февраля • обновлено в 17:33
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Украинские корабли напугали Россию стрельбами в Азовском море

3.5т
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Украинские военные корабли провели успешные артиллерийские стрельбы в Азовском море, чем вызвали панику у ФСБ России.

Как сообщает "Армия Inform", в учениях были задействованы малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны", а также корабль специального обеспечения "Оникс" из состава Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что МБАК "Кременчуг" и "Лубны" – это новые бронекатера типа "Гюрза-М", спущенные на воду только осенью 2018 года. Экипажи судов имеют опыт морских артиллерийских стрельб, однако в этот раз задание усложнилось штормом в Азовском море.

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

"Армия Inform"

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

"Армия Inform"

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

"Армия Inform"

Но несмотря на погодные условия, моряки выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляло около 1 км.

На маневры украинских бронекатеров тут же отреагировали суда ФСБ. Они вышли на связь, запросив координаты и предупредив украинских военных об "особом статусе прохождения Керченского пролива" и необходимости предупреждения о намерениях по осуществлению этого.

Впрочем это не помешало катерной группе ВМС с кораблем ГПСУ успешно закончить дневные и ночные стрельбы. После поражения всех целей украинские корабли вернулись в порт.

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

"Армия Inform"

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

"Армия Inform"

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

Стрельбы катеров ВМС в Азовском море

"Армия Inform"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 февраля американский военный корабль УРО "Росс" зашел в Черное море. Он отправился туда для поддержания безопасности в регионе.

  • В России резко отреагировали на заход американского ракетного эсминца USS Ross (DDG 71) в Черное море. Так, силы и средства Черноморского флота РФ тут же приступили к слежке за действиями эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием.

  • А в нелегитимной Госдуме заявили, что такой шаг со стороны ВМС США якобы является дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
Азовское море ВМС
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Комментарии
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ху я ,белка у жопоголовых!!
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2
1
ttt ta
ttt ta
А прошлые два унитазаносца так и стоят у берега, как Зе обещал?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, а вот вам за такие заголовки стыдно или уже нет? Я в Латвии живу, мне и то стыдно
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6
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, мадам, я уже писал здесь, но для вас повторюсь. Эти заголовки пишут для привлечения внимания запоребриковой публики. И, как видите, эта публика вся здесь. Не поленитесь и подсчитайте количество комментов от московитов и украинцев. Вывод очевиден!
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