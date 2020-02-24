Украинские военные корабли провели успешные артиллерийские стрельбы в Азовском море, чем вызвали панику у ФСБ России.
Как сообщает "Армия Inform", в учениях были задействованы малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны", а также корабль специального обеспечения "Оникс" из состава Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.
Отметим, что МБАК "Кременчуг" и "Лубны" – это новые бронекатера типа "Гюрза-М", спущенные на воду только осенью 2018 года. Экипажи судов имеют опыт морских артиллерийских стрельб, однако в этот раз задание усложнилось штормом в Азовском море.
Стрельбы катеров ВМС в Азовском море
"Армия Inform"
Стрельбы катеров ВМС в Азовском море
"Армия Inform"
Стрельбы катеров ВМС в Азовском море
"Армия Inform"
Но несмотря на погодные условия, моряки выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляло около 1 км.
На маневры украинских бронекатеров тут же отреагировали суда ФСБ. Они вышли на связь, запросив координаты и предупредив украинских военных об "особом статусе прохождения Керченского пролива" и необходимости предупреждения о намерениях по осуществлению этого.
Впрочем это не помешало катерной группе ВМС с кораблем ГПСУ успешно закончить дневные и ночные стрельбы. После поражения всех целей украинские корабли вернулись в порт.
Стрельбы катеров ВМС в Азовском море
"Армия Inform"
Стрельбы катеров ВМС в Азовском море
"Армия Inform"
Стрельбы катеров ВМС в Азовском море
"Армия Inform"
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 февраля американский военный корабль УРО "Росс" зашел в Черное море. Он отправился туда для поддержания безопасности в регионе.
В России резко отреагировали на заход американского ракетного эсминца USS Ross (DDG 71) в Черное море. Так, силы и средства Черноморского флота РФ тут же приступили к слежке за действиями эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием.
А в нелегитимной Госдуме заявили, что такой шаг со стороны ВМС США якобы является дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе.
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