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Украинские хакеры вычислили важную базу террористов на Донбассе

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Украинские хакеры вычислили географические координаты базы с "Градами" террористов "ЛНР".

Об этом в Facebook сообщил основатель волонтерской организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин.

По его словам, была обнаружена российская военная техника у поселка Садовый в Луганской области.

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"Об этой технике сообщала ОБСЕ и несколько месяцев назад я приводил их фото с дрона (здесь фото со спутника, но тоже видно БМ-21 "Град"), а на прошлой неделе нашел эту базу в Google.Maps" - рассказал Докукин.

"Ранее все географические данные о террористах я высылал в СБУ и волонтерам, работающим с армией. Чтобы наши войска могли обезвредить их", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", ранее хакер сообщил о мощном киберударе Украины по террористам Донбасса.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
Объекты
Новости ЛНРНовости Донбасса
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