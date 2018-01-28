Украинские хакеры вычислили важную базу террористов на Донбассе

Украинские хакеры вычислили географические координаты базы с "Градами" террористов "ЛНР".
Об этом в Facebook сообщил основатель волонтерской организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин.
По его словам, была обнаружена российская военная техника у поселка Садовый в Луганской области.
"Об этой технике сообщала ОБСЕ и несколько месяцев назад я приводил их фото с дрона (здесь фото со спутника, но тоже видно БМ-21 "Град"), а на прошлой неделе нашел эту базу в Google.Maps" - рассказал Докукин.
"Ранее все географические данные о террористах я высылал в СБУ и волонтерам, работающим с армией. Чтобы наши войска могли обезвредить их", - добавил он.
Как писал "Обозреватель", ранее хакер сообщил о мощном киберударе Украины по террористам Донбасса.
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