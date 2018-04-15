Украинские хакеры нанесли мощный удар по террористам Донбасса

Хакеры Украинских КиберВойск заблокировали более 220 сайтов, подконтрольных оккупантам Донбасса.

Об этом сообщил в своем Facebook один из основателей КиберВойск Евгений Докукин, передает "Обозреватель".

"Операция "Возмездие" продолжается. Сегодня лежали 221 сайт террористов. А также мы закрыли сотни страниц на сайтах и блогах с персональными данными украинских патриотов", - написал он.

Новости В бой вступают хакеры и пропагандисты

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Национальной полиции решили увеличить количество "белых хакеров" в подразделениях Департамента киберполиции.