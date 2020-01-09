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9 января • обновлено в 11:43
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Украинские броневики прошли экстремальные испытания. Фото

1.3т
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В Житомире на военном полигоне десантно-штурмовых войск испытали украинские бронеавтомобили.

Как сообщает "Урядовий кур’єр", тесты проходили такие машины: "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и Oncilla-M.

Отмечается, что бронеавто прошли испытания по бездорожью в Кременчуге, где тестируют КраЗы. Также машины проехали более 500 км в Житомире. Причем броневики испытывали в экстремальных полевых условиях. Кроме штатных экипажей технику на удобство испытали военнослужащие-десантники.

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"Бойцы в полной боевой амуниции обрабатывали задачи посадки и высадки и условия транспортировки личного состава новейшими образцами бронетехники, чтобы убедиться, насколько она пригодна для этого", – говорится в сообщении.

Кроме того, военные машины проверили на возможность защиты экипажа, но и на поддержку пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением. Данные полевые испытания позволят в перспективе отобрать лучшие образцы бронетехники и заранее убрать неполадки.

Испытания украинских броневиков

Испытания украинских броневиков

ukurier.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральным штабом ВСУ проводились официальные сравнительные испытания новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Житомир
Тег
военная техника
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