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Украинская журналистка после поездки в Крым угодила в "Миротворец"

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Украинскую журналистку Олесю Медведеву после посещения оккупированного Россией Крыма внесли в базу данных сайта "Миротворец".

Об это она сообщила в Facebook, отметив, что узнала о внесении в "Чистилище" от пользователей соцсетей.

"Достойная компания, встречайте вашу покорную слугу на сайте Миротворец. Думала, что не дождусь уже, но нет! Вот оно признание! Достойное окончание спецпроекта и поездки в Крым. Кстати, хоть бы перепроверили данные, а то как всегда обгадились, ну ничего, у них это норма, я привыкла", – рассказала Медведева.

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На "Миротворце" сказано, что журналистка внесли на сайт за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно-значимой информацией".

Олеся Медведева

Олеся Медведева

Facebook

Олеся Медведева в Крыму

Олеся Медведева в Крыму

Facebook

Миротворец

Миротворец

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Олеся Медведева приехала на аннексированный полуостров и сняла три сюжета об изменениях, произошедших на полуострове с момента оккупации Крыма.

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Место
Украина
Теги
Крымсайт Миротворец
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Рассказать, частично правду, это манипулирование общественно-значимой информацией ... феерично.
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andrei andrei
andrei andrei
Полные дебилы.
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