Отказ от подачи воды в аннексированный Крым может стать "ответкой" Украины для России и возможностью для возвращения полуострова.

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал бывший украинский разведчик Петр Копка. Он отметил, что вода со временем может стать более важным ресурсом, чем нефть и газ.

"В этом году впервые мы пережили бесснежную зиму. Вода постепенно превращается (и эта тенденция будет продолжаться в дальнейшем) в ценный ресурс. Неизвестно, через пять-десять лет что будет более ценным: нефть и газ или вода.

Сейчас нам уже нет никакого смысла просто так давать воду в Крым. Россияне нам выкручивали руки газом и нефтью. Вода – наша "ответка". По всем нормативным актам: вы взяли территорию – вы за нее отвечаете. Будете удерживать Крым – воды не будет. А без нее полуостров превращается в пустыню", – сказал Копка.

Вода в Крыму Коллаж

Он считает, что вода может стать предметом для переговоров на высшем уровне.

"Россияне не идут к нам на поклон, разговоров на эту тему не ведут, демонстрируют пренебрежение, мол, сами выкрутимся. А подача воды в Крым – это предмет для разговора на высшем уровне, хотя бы на уровне МИД. Но они считают это ниже своего достоинства. И пока они к нам не обращались, нечего бежать впереди паровоза", – подчеркнул бывший разведчик.

Он считает, что инициировать разговор должна РФ. "То есть это совершенно другая постановка вопроса: у нас проблемы нет, у вас есть – вот вы и обращайтесь официально. Мы не признаем Крым российской территорией, но, если вы обратитесь, мы попробуем ее решить с учетом всех новых факторов. Россия надеется, что тот же ООН заставит Украину подать воду в Крым. Ребята, это смешно", – сказал эксперт.

Он также высказался о возможности обострения конфликта из-за воды. По мнению Копки, это маловероятно.

"Украинцы будут использовать воду в информационном пространстве, россияне будут бряцать оружием. Но только бряцать, потому что сейчас не то время. Это не 2014 год. Провокации будут, но чего-то серьезного вроде наступления – нет. Нечем наступать. Если захватывать территорию, то далеко вглубь Украины. Не думаю, что Москва готова к такому", – сказал он.

Копка добавил, что у руководства России на данный момент есть более актуальные проблемы, в частности, обнуление президентских сроков и "как провести и как потом вывести из бункера" Владимира Путина.

Петр Копка Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын заявил: Украине следует быть готовой к тому, что Российская Федерация может прибегнуть к военной эскалации, чтобы обеспечить днепровской водой аннексированный Крым.

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