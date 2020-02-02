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2 февраля • обновлено в 17:20
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Украинская судья поехала в РФ представлять "ДНР": всплыли фото

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Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова отправилась на выставку в Россию как представительница "ДНР".

Как сообщила в Facebook журналистка Ольга Худецкая, Янова также принимает участие в украинских соревнованиях, но в этом случае она всегда выступает от Украины.

"Вот ты живешь в Донецке и работаешь судьей на собачьих соревнованиях. Вот твоя страница судьи в международной кинологической федерации FCI, которая тебя аккредитовала в качестве эксперта. Вот твоя страница в украинском КСУ, где ты тоже в списке экспертов. А вот ты на украинских соревнованиях, с гордым (Украина) после своей фамилии. А вот на российских соревнованиях и у тебя в скобках (Донецкая Республика). Шпагатик. Удобненько", – рассказала журналистка.

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Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР"

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР"

facebook.com/olga.khudetska

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР"

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР"

facebook.com/olga.khudetska

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР"

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР"

facebook.com/olga.khudetska

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР"

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР"

facebook.com/olga.khudetska

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили разговор с главой СБУ Иваном Бакановым, который жаловался на работу украинских судов.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Донецк
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Петров Игорь
Петров Игорь
...новососская борзая.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Зачётная истерика журнашлюшки "разоблачительницы"....даже кинологи вас накуй посылают...
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Запретить въезд в Украину! Навсегда, пусть в ОРДЛО судит, свинья!
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