Украинская судья поехала в РФ представлять "ДНР": всплыли фото

Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова отправилась на выставку в Россию как представительница "ДНР".

Как сообщила в Facebook журналистка Ольга Худецкая, Янова также принимает участие в украинских соревнованиях, но в этом случае она всегда выступает от Украины.

"Вот ты живешь в Донецке и работаешь судьей на собачьих соревнованиях. Вот твоя страница судьи в международной кинологической федерации FCI, которая тебя аккредитовала в качестве эксперта. Вот твоя страница в украинском КСУ, где ты тоже в списке экспертов. А вот ты на украинских соревнованиях, с гордым (Украина) после своей фамилии. А вот на российских соревнованиях и у тебя в скобках (Донецкая Республика). Шпагатик. Удобненько", – рассказала журналистка.

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР" facebook.com/olga.khudetska

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР" facebook.com/olga.khudetska

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР" facebook.com/olga.khudetska

Судья Наталья Янова одновременно представляет Украину и террористов "ДНР" facebook.com/olga.khudetska

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили разговор с главой СБУ Иваном Бакановым, который жаловался на работу украинских судов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!