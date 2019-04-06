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Украинская ракета поразила цель в Черном море: все подробности

3.2тЧитать материал на украинском

Комплекс крылатых ракет для поражения морских и береговых целей "Нептун", преодолев расстояние более 250 км, успешно поразил цель в акватории Черного моря, во время испытаний.

Уже в декабре 2019 года это вооружение будет расположено в подразделениях береговой обороны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с военнослужащими ВМС Украины и членами семей пленных моряков, комментируя результаты испытаний нового вооружения, сообщает его пресс-служба.

"Только что на полигоне, здесь в Одесской области, состоялись успешные испытания новой крылатой ракеты, которая способна вести огонь по морским целям. Сегодня (5 апреля – Ред.) испытывался именно этот вариант специализации. Он имеет увеличенный радиус действия, увеличенную боевую часть. И мне приятно вам сообщить, что испытания новой украинской крылатой ракеты прошли успешно. Ракета, преодолев расстояние более 250 км, успешно поразила цель в акватории Черного моря", – рассказал глава государства.

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Украинская ракета поразила цель в Черном море: все подробности

Пресс-служба Минобороны

В то же время он отметил, что страна-агрессор "очень внимательно следила за испытаниями, пыталась применить средства радиоэлектронной борьбы".

"И несмотря на все противодействие, испытания прошли очень успешно", – подчеркнул Порошенко.

Украинская ракета поразила цель в Черном море: все подробности

Пресс-служба Минобороны

Украинская ракета поразила цель в Черном море: все подробности

Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
ТПК -360...Как расшифровывается??подозреваю это русская трансклипция
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0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Сидоров Андрей, Транспортно-пусковой контейнер вероятно
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0
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Очередное фуфло на украинвкие уши
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1
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ракета успешно поразила цель попав в Черное море! СУГС три раза!
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