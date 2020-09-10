Украинская полиция начала испытания электрошокеров для борьбы с преступниками. Видео

Алексей Титофф Расследования 16:59, 10.09.2020 Обновлено: 17:00, 10.09.2020

Национальная полиция Украина начала тренировки для освоения спецсредств электропроводящего действия Taser (электрошокер).

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он отметил, что полицейские получили первые 200 электрошокеров.

"Это медико сертифицирована нелетальное оружие, обездвиживает активного правонарушителя, но не в отличие от боевых или травматических пистолетов не причиняет жертве тяжелых, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений", – сообщил Шевченко.

Также спикер опубликовал видео, где рассказано о действии Taser.

Отметим, что ранее сообщалось, что спецназ Государственной пограничной службы Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная пограничная служба Украины провела испытания украинских пистолетов-пулеметов SMG-15, которыми вооружат пограничников.

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