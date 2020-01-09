Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования крушения самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не выявлены следы пожара.

Об этом, ссылаясь на источник в комиссии, написал в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, процитировав выводы экспертов.

"В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. Я исследую оба двигателя самолета и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла – там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей на данный момент не подтверждается. Самолет горел – но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", – сказал информатор.

Крушение борта МАУ

Также источник поделился информацией, предоставленной начальником управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде. По данным иранской стороны, самолет вылетел в 6:13, но через пять минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился. По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или уже неуправляемым – пока неизвестно.

"Нам пока не предоставили данные радаров контроля воздушного движения. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Но эту информацию нам обещают предоставить. Оба "черных ящика" самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить", – заверил источник в комиссии.

Он добавил, что иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать и в соответствии с Чикагской конвенцией намерены предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке "черных ящиков" всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всех стран, граждане которых погибли.

"В Иране сегодня и завтра государственные праздники. Но рассчитываем, что один-два дня – и мы сможем сложить всю предварительную информацию. Иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока все достаточно корректно и открыто", – уверяет источник. По его словам, предварительные результаты расследования позволяют сделать пять ключевых выводов.

1. Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту неизвестны. Но судя по всему пожар был в салоне.

2. Самолет был фактически новый. Сама связь и система управления многократно дублированные, они выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам.

3. За штурвалом были опытнейший первый пилот Алексей Наумкин с налетом 12 тысяч часов, вторым пилотом был Сергей Хоменко с налетом 7,6 тысяч часов, бывший военный летчик. Нет сомнений, что оба этих человека обладали высокой стрессоустойчивостью и были хорошо подготовлены к действиям в экстремальных условиях. Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Каких-то обычных технических причин для этого быть не может.

4. Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна.

5. Записи радаров аэропорта покажут обстановку в момент катастрофы, и тогда будет ясно, сближались ли какие-то объекты или нет. Поэтому ракетную версию на данный момент исключить нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

первым версию о том, что украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана, выдвинуло иорданское СМИ Al Hadath.

Позже о рассмотрении такой версии заявил и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, речь может идти о зенитной ракете российского ЗРК "Тор".

Также рассматриваются еще три ключевых версии: столкновение с БПЛА, поломка двигателя и теракт на борту.

О вероятном попадании ракеты в самолет заявил и редактор Bild Юлиан Репке. Он провел собственное расследование и нашел доказательства.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!