Украинская армия взяла под жесткий контроль ''серую зону'' на Донбассе — Генштаб

Объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, среди которых Южное и Александровка.

При этом воины действовали в рамках Минских соглашений. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинская армия четко соблюдает Минские соглашения. Мы выполняем задания в рамках Минских договоренностей: огонь открываем только в ответ. Речь идет об усилении контроля над несколькими населенными пунктами в Операции объединенных сил", — сказал Муженко.

Виктор Муженко 24tv.ua

Напомним, советник президента Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что украинские военнослужащие успешно заняли позиции и организовали надежную оборону на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово в Донецкой области.