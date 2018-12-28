МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Украинская армия взяла под жесткий контроль ''серую зону'' на Донбассе — Генштаб

6.9тЧитать материал на украинском

Объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, среди которых Южное и Александровка.

При этом воины действовали в рамках Минских соглашений. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинская армия четко соблюдает Минские соглашения. Мы выполняем задания в рамках Минских договоренностей: огонь открываем только в ответ. Речь идет об усилении контроля над несколькими населенными пунктами в Операции объединенных сил", — сказал Муженко.

Новости
''Затишье перед бурей!'' Украинцы разоблачили тактику ''Л/ДНР''

Виктор Муженко

Виктор Муженко

24tv.ua

Напомним, советник президента Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что украинские военнослужащие успешно заняли позиции и организовали надежную оборону на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово в Донецкой области.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
2
7
Смешно
24
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bio Sphera
Bio Sphera
...Украинская армия взяла под жесткий контроль ''серую зону''... Брехня для дебилов. Чтобы взять под контроль "серую зону" нужно оказаться в окопах противника.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Донецк, 27 декабря. Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли практически всю «серую зону» в Донбассе. «От того состояния, в котором мы начали в мае месяце 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая серая зона сейчас освобождена и взята под контроль», — утверждает он. Федеральное агентство новостей связалось с командиром 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) Вооруженных сил Донецкой народной республики, позиции которого находятся в районе села Озеряновка под Горловкой. Сергей, позывной «Длинный», уверенно заявил, что слова Бирюкова не соответствуют действительности. «Вранье! Полное вранье! Ничего они не взяли, — заявил он. — Они пытались периодически выдвинуться, ведут беспокоящий огонь. Прострелы делают… Но никто никуда не сдвинулся — серые зоны как были под нашим контролем, так и остаются. Есть отдельные участки, такие как Гладосово. А на остальных участках все наши войска как стояли, так и стоят». «Никто даже на пядь не сдвинулся!» — подытожил он.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Во гонит организатор котлов, серая зона предусматривалась Минскими соглашениями в качестве буферной при разведении сторон. Таким образом этот "полководец" признается в их нарушении.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Наши блоги