Главная Новости
19 февраля • обновлено в 20:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Юрий Мысягин
Юрий Мысягин
Заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Все статьи автора

Украинская армия остановит Путина. Три причины

5.2т

Украинская армия готова к отражению полномасштабного наступления на Донбассе, и вот почему. У нас есть три огромных преимущества.

Первое. Сегодня украинская армия не такая, какой она была в 2014 году. У нас достаточно мощные Вооруженные Силы, у нас большое количество военной техники, различных специальных военных средств и другого. Что-то закупает Министерство обороны, что-то передают союзники.

Второе. Вооруженные Силы Украины полностью контролируют всю линию фронта.

ВСУ остановят армию Путина

ВСУ остановят армию Путина

Поэтому любая провокация, любой масштабный конфликт, который может быть развязан со стороны вооруженных сил Российской Федерации и их пособников на Донбассе, будет адекватно встречен. Они встретят адекватный ответ со стороны Вооруженных Сил Украины.

Новости
Нардепы экстренно соберутся из-за обострения на Донбассе

Третье и самое главное. У нас есть десятки тысяч человек, которые с 2014 по 2019 год воевали на востоке Украины и имеют прекрасный боевой опыт. Если, не дай бог, будут открытые боевые действия со стороны Российской Федерации, эти люди в большинстве своем добровольно станут "под ружье". Многим даже не надо будет звонить – они первыми придут в военкомат по месту жительства.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий Мысягин Юрий Мысягин
Темы
Война на Донбассе Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
6
17
Смешно
21
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лисак Віктор
Лисак Віктор
Среди всей этой московской дряни, что ту писала, скажу как оно есть. По последним данным украинские войська оставили какой-то опорный пункт. Т.е. отступили под натиском московского отребья. А теперь надо подумать, Если мы отступаем перед отребьем, то что будем делать, когда кремлевский недомерок бросит свои элитные подразделения. Как-то слова Мысягина на этом фоне выглядят ну совсем уж некорректно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
так-то ВС РФ сомнут весь это сброд даже не заметив писка из-под гусениц)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Кубанский Николай
Кубанский Николай
Franta Bonanta, просто сожгут системами залпового огня.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Franta Bonanta
Franta Bonanta
какой-то совсем несмешной бред) у автора причинно-следственные связи на уровне даже не ребенка а глубокого старика с деменцией Поэтому любая провокация, любой масштабный конфликт, который может быть развязан со стороны вооруженных сил Российской Федерации и их пособников на Донбассе, будет адекватно встречен. Они встретят адекватный ответ со стороны Вооруженных Сил Украины. что это вообще?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги