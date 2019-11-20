Украиной, похоже, управляет ОПГ. В простонародье – "Слуга народа"

В сети опубликовали записи разговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.
Обнародавали записи в анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало". Как пишет на своей Facebook-старнице журналист Юрий Бутусов, аудиозаписи затрагивают сразу несколько важных эпизодов:
Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды и приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.
Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.
19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.
Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.
Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.
Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.
Детально со всеми аудиозаписями можно ознакомиться здесь:
Журналист дополняет, что с юридической точки зрения факт публикации – катастрофа для главы Офиса президента, а также Генерального прокурора.
Ведь они не имеют никаких полномочий "в ручном режиме" контролировать ход дел. Теперь же любое уголовное дело как в глазах общества, так и западных дипломатов будет исключительно политическим преследованием.
Андрей Богдан и Роман Труба
"Записи показывают, что дела открываются и продвигаются по команде ОП. А значит о какой справедливости, о каких принципах может идти речь? В чьих интересах трясет ОП Днепровский горсовет и ПриватБанк – в государственных?", – утверждает Бутусов.
В этой ситуации перед президентом Владимиром Зеленским есть сразу несколько вариантов действий. Сделать по-старому и попросту проигнорировать резонансный компромат. Замолчать и информационно "закрыть" реальное уголовное дело. Как он это и делает с скандальными записями разговора Юрия Коряченкова ("Юзика") с криворожской полицией.
Отдельно должен выступить и глава НАБУ Артем Сытник и подтвердить, был ли факт разговора. Если был, то НАБУ просто обязано открыть уголовное производство в отношении Романа Трубы.
"Должны последовать заявления и фракций Верховной Рады – необходимо создание депутатской следственной комиссии, необходимо провести фактическую проверку разговоров на записи. Все фигуранты разговоров должны дать оценку – соответствуют ли изложенные факты реальным обстоятельствам расследования, о которым им известно", – подытожил Бутусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сам Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.
Первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.
Управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также, что бюро используется в интересах страны-агрессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от директора Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации из ГБР.
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