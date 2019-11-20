Главная Новости
20 ноября • обновлено в 11:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Владимир Иванов
Владимир Иванов

Украиной, похоже, управляет ОПГ. В простонародье – "Слуга народа"

6.6т
Читать материал на украинском

В сети опубликовали записи разговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Обнародавали записи в анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало". Как пишет на своей Facebook-старнице журналист Юрий Бутусов, аудиозаписи затрагивают сразу несколько важных эпизодов:

  • Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды и приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

  • Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.

  • 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.

  • Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

  • Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.

  • Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

Детально со всеми аудиозаписями можно ознакомиться здесь:

Журналист дополняет, что с юридической точки зрения факт публикации – катастрофа для главы Офиса президента, а также Генерального прокурора.

Новости
Донецкая зона и успешная карьера: Бутусов раскрыл детали о педофиле из "Слуги народа" Иванисове

Ведь они не имеют никаких полномочий "в ручном режиме" контролировать ход дел. Теперь же любое уголовное дело как в глазах общества, так и западных дипломатов будет исключительно политическим преследованием.

Андрей Богдан и Роман Труба

Андрей Богдан и Роман Труба

"Записи показывают, что дела открываются и продвигаются по команде ОП. А значит о какой справедливости, о каких принципах может идти речь? В чьих интересах трясет ОП Днепровский горсовет и ПриватБанк – в государственных?", – утверждает Бутусов.

В этой ситуации перед президентом Владимиром Зеленским есть сразу несколько вариантов действий. Сделать по-старому и попросту проигнорировать резонансный компромат. Замолчать и информационно "закрыть" реальное уголовное дело. Как он это и делает с скандальными записями разговора Юрия Коряченкова ("Юзика") с криворожской полицией.

Отдельно должен выступить и глава НАБУ Артем Сытник и подтвердить, был ли факт разговора. Если был, то НАБУ просто обязано открыть уголовное производство в отношении Романа Трубы.

Новости
ГБР открыли доступ к гостайнам: что происходит

"Должны последовать заявления и фракций Верховной Рады – необходимо создание депутатской следственной комиссии, необходимо провести фактическую проверку разговоров на записи. Все фигуранты разговоров должны дать оценку – соответствуют ли изложенные факты реальным обстоятельствам расследования, о которым им известно", – подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Тема
Эксклюзив
Персоны
Роман Труба Андрей Богдан
Место
Украина Киев
Теги
скандалы коррупция
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
7
3
Смешно
4
Интересно
33
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Бутусов - верный порохобот, не переобулся пока. "Дела против Порошенко, которые ведет ГБР..." конечно, нельзя против него вести дела, он святее Папы Римского.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Paruhol Semen
Paruhol Semen
обо3 и порохоботы отмазывают своего спонсора потрошенко)) забавно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Не думала что это когда -нибудь скажу, но после прочитанного, времена янека кажутся даже и ничего, они думали только как захапать и поделить бабки. Эти же зелебобики совсем охр*нели, думают что если их избрали 73 % ( где 50% -были просто против Порошенко), то вся страна ЛОХИ ( их любимое выражение). Не выйдет у вас ЗЕленое ОПГ, народ не дурак, НЕ ПОЗВОЛИТ!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
коршун федот
коршун федот
tosirova tossika, Брысь в "немытую", м.разь!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
tosirova tossika
tosirova tossika
Аделунг Наталья, повоняете и успокоитесь....прально ваша владо о селянах говорит !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги