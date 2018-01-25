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Украинофобы и "мушкетеры": Нацсовет взялся на "Интер"

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о внеплановой проверке телеканала "Интер".

Об этом пишет "Укринформ" .

"К нам поступило письмо Службы безопасности Украины по трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в "черный список", - заявил председатель совета Юрий Артеменко.

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"Основанием для внеплановой выездной проверки ЗАО" Телеканал "Интер" (общенациональное многоканальное телевидение, МХ-1, логотип "Интер" НТЕР ") cтало также обращение гражданина Н.Н. Ковбыка по трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности ", - говорится в сообщении.

Мониторинг Национального совета зафиксировал, что в эфире телеканала 12 - 15 января 2018 транслировались фильмы "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и "Чародеи" с участием Валентина Гафта.

Демонстрация фильмов, к которым привлечено лицо, внесенное в Перечень, является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

Во время проверки будет выяснено, придерживается вещатель законодательства.

Как писал "Обозреватель", Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил проверку телеканала NewsOne.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Михаил БоярскийОлег ТабаковВалентин Гафт
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныНациональный совет Украины по вопросам телевидения и радовещания
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