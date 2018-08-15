Украинку выдворили из ЕС из-за мужа-поляка: что известно

Президент фонда "Открытый диалог" украинка Людмила Козловская была выдворена из Евросоюза, после того как польские власти внесли ее в Шенгенскую информационную систему (SIS).

Как пишет Onet, ее муж, известный польский общественный деятель Бартощ Крамек, считает, что польские власти таким образом отомстили ему за критику в их адрес.

Козловская прилетела в Брюссель 12 августа, где в аэропорту ей сообщили, что польское МВД внесло ее в SIS с "наивысшим" предупреждением. Теперь она не сможет попасть на территорию Европейского Союза и других государств Шенгенской зоны.

Козловская и Крамек

"Я вышла из самолета одной из первых. Я дала паспорт полицейскому, а он, когда проверил его в системе, спросил, какое я совершила преступление. Я сказала, что никакого, а он: "Почему Польша вас ищет?". Я поняла, о чем идет речь. Сказала, что я жена общественного активиста, и ожидала, что в конце концов меня депортируют за его деятельность", - рассказала она.

Украинка провела ночь в аэропорту, в комнате для задержанных, а на следующий день ее депортировали в Киев первым рейсом.

Бартош Крамек, председатель совета фонда "Открытого диалога", активист, борющийся за гражданские права. Он известен своими акциями протеста и критикой действующей польской власти.

В частности, в июле 2017 года он опубликовал на своей странице в Facebook манифест "Мы сможем: свергнем правительство!", призвав к гражданскому неповиновению правительству партии власти "Право и справедливость". С тех пор фонд находится в состоянии конфликта с правительством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше украинец совершил самоубийство в больнице.