Украинку Ладимиру Басову оштрафовали на 17 тысяч гривен за несоблюдение режима карантина и изоляции.

Ранее девушка прибыла в Украину из Таиланда, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"29 марта из Бангкока рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Украины Ладимира Басова. Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции. В качестве адреса, где она обещала быть в самоизоляции она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве", – написал он.

Однако вместо самоизоляции девушка стала ездить по Киеву, встречаясь с друзьями.

"Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях, что возмутило многих пользователей, ставших делать ей замечания", – указал Геращенко.

Он добавил, что полицейские сегодня, 3 апреля, вручили Басовой протокол об административном правонарушении за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.

Новость обновляется...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал