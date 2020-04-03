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3 апреля • обновлено в 21:26
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Украинку, прилетевшую из Бангкока, оштрафовали за нарушение самоизоляции

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Украинку Ладимиру Басову оштрафовали на 17 тысяч гривен за несоблюдение режима карантина и изоляции.

Ранее девушка прибыла в Украину из Таиланда, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"29 марта из Бангкока рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Украины Ладимира Басова. Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции. В качестве адреса, где она обещала быть в самоизоляции она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве", – написал он.

Однако вместо самоизоляции девушка стала ездить по Киеву, встречаясь с друзьями.

"Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях, что возмутило многих пользователей, ставших делать ей замечания", – указал Геращенко.

Он добавил, что полицейские сегодня, 3 апреля, вручили Басовой протокол об административном правонарушении за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Теги
штрафы Министерство внутренних дел Украины
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