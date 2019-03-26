|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Украинка подарила партии 2,2 млн и попала на видео

1.9тЧитать материал на украинском

Гражданка Украины осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом.

Об незаконных действиях сообщила на странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльте до конца).

"Гражданка, осознавая запрет на осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков, которая в свою очередь, использовав служебное положение и административное воздействие на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции", - отметила она.

Украинка подарила партии 2,2 млн и попала на видео

Так, подозреваемая внесла на расчетный счет политической партии более 2,2 млн грн, незаконно использовав персональные данные 15 граждан Украины и не указав себя как владельца средств и их плательщика.

Новости
"Умерьте чувства!" Совет церквей обратился с мощным призывом накануне выборов в Украине

По результатам следствия ей объявлено подозрение по ч. 4 ст. 159-1 УК (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации). Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, весь личный состав МВД перешел на усиленный режим для организации правопорядка во время выборов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Лариса Сарган
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения