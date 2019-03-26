Украинка подарила партии 2,2 млн и попала на видео

Гражданка Украины осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом.

Об незаконных действиях сообщила на странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльте до конца).

"Гражданка, осознавая запрет на осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков, которая в свою очередь, использовав служебное положение и административное воздействие на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции", - отметила она.

Так, подозреваемая внесла на расчетный счет политической партии более 2,2 млн грн, незаконно использовав персональные данные 15 граждан Украины и не указав себя как владельца средств и их плательщика.

По результатам следствия ей объявлено подозрение по ч. 4 ст. 159-1 УК (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации). Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

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