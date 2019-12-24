Главная Новости
24 декабря • обновлено в 16:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Украинизируем московитов!" Россияне из "Чистилища" внезапно заговорили на украинском

986
Читать материал на украинском

Россияне, которые воевали на Донбассе против Украины и за это, или же по другим причинам, попали в базу сайта "Миротворец", внезапно начали обращаться к нему на украинском языке.

Там отметили, что так сайт вышел на новый уровень в "общении с московитами". Об этом сообщает информационный портал Myrotvorets.News.

"Клиенты "Чистилища", благодаря проведенной с ними тонкой и кропотливой воспитательной работе, поднялись на несколько уровней в общении с сотрудниками нашего Центра. Вот такие теперь замечательные письма мы получаем от своих благодарных пациентов!" – говорится на сайте.

Новости
По стопам Зеленского: актер из базы "Миротворца" захотел стать президентом Украины

Россияне из "Миротворца" внезапно заговорили на украинском

Россияне из "Миротворца" внезапно заговорили на украинском

Отмечается, что во исполнение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Центр "Миротворец" поставил ребром вопрос защиты прав и свобод украинского языка. Россияне же со своей стороны решили придерживаться этого требования.

В частности, один из них – террорист Виталий Семенов – обратился к администрации портала с просьбой исправить правильность написания его фамилии в соответствии с нормами действующего украинского правописания. Также пожелал, чтобы в базе заменили его фотографию, которая, подчеркнул он, выглядит недостаточно "террористической".

Террорист Виталий Семенов

Террорист Виталий Семенов

myrotvorets.news

"Каждый гнусный московит перед тем, как отправить нам свою мольбу/упрашивание, ищет переводчика с московитской на украинский, составляет слова соловьиной в правильные конструкции (ну, может, не будем уже слишком придирчивыми для первого раза), проверяет, не обидел ли каким-то образом, нет ли в тексте привкуса высокомерия, и только тогда жмет "отправить", – отмечается в сообщении.

Сообщение клиента "Чистилища"

Сообщение клиента "Чистилища"

myrotvorets.news

Авторы пошутили, что в дальнейшем их "общение с московитами" будет заключаться в обязательном предоставлении тем, кто попал в "Чистилище", копий сертификатов о сдачи экзаменов по украинскому языку.

"Нет сертификата – письма и жалобы не рассматриваются. Так, за несколько лет, может, украинизируем Московию", – съязвили в "Миротворце".

Террорист Семенов в базе "Миротворца"

Террорист Семенов в базе "Миротворца"

myrotvorets.news

Как сообщал OBOZREVATEL. сайт "Миротворец" заявил, что внесет пропагандистов российского телеканала "Звезда" в свою базу после их визита в Киев. Реакция на скандал появилась в Twitter проекта. В ней отмечается, что "Миротворец" проверял весь фактаж относительно инцидента.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
сайт Миротворец террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина - заповедник идиoтов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
семенов Александр
семенов Александр
Быья мова .рагулей , Му-у-у-у
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги