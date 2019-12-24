"Украинизируем московитов!" Россияне из "Чистилища" внезапно заговорили на украинском

Россияне, которые воевали на Донбассе против Украины и за это, или же по другим причинам, попали в базу сайта "Миротворец", внезапно начали обращаться к нему на украинском языке.

Там отметили, что так сайт вышел на новый уровень в "общении с московитами". Об этом сообщает информационный портал Myrotvorets.News.

"Клиенты "Чистилища", благодаря проведенной с ними тонкой и кропотливой воспитательной работе, поднялись на несколько уровней в общении с сотрудниками нашего Центра. Вот такие теперь замечательные письма мы получаем от своих благодарных пациентов!" – говорится на сайте.

Россияне из "Миротворца" внезапно заговорили на украинском

Отмечается, что во исполнение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Центр "Миротворец" поставил ребром вопрос защиты прав и свобод украинского языка. Россияне же со своей стороны решили придерживаться этого требования.

В частности, один из них – террорист Виталий Семенов – обратился к администрации портала с просьбой исправить правильность написания его фамилии в соответствии с нормами действующего украинского правописания. Также пожелал, чтобы в базе заменили его фотографию, которая, подчеркнул он, выглядит недостаточно "террористической".

Террорист Виталий Семенов myrotvorets.news

"Каждый гнусный московит перед тем, как отправить нам свою мольбу/упрашивание, ищет переводчика с московитской на украинский, составляет слова соловьиной в правильные конструкции (ну, может, не будем уже слишком придирчивыми для первого раза), проверяет, не обидел ли каким-то образом, нет ли в тексте привкуса высокомерия, и только тогда жмет "отправить", – отмечается в сообщении.

Сообщение клиента "Чистилища" myrotvorets.news

Авторы пошутили, что в дальнейшем их "общение с московитами" будет заключаться в обязательном предоставлении тем, кто попал в "Чистилище", копий сертификатов о сдачи экзаменов по украинскому языку.

"Нет сертификата – письма и жалобы не рассматриваются. Так, за несколько лет, может, украинизируем Московию", – съязвили в "Миротворце".

Террорист Семенов в базе "Миротворца" myrotvorets.news

Как сообщал OBOZREVATEL. сайт "Миротворец" заявил, что внесет пропагандистов российского телеканала "Звезда" в свою базу после их визита в Киев. Реакция на скандал появилась в Twitter проекта. В ней отмечается, что "Миротворец" проверял весь фактаж относительно инцидента.

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