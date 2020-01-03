"Можно умереть на месте": освобожденный из плена украинец ужаснул рассказом о пытках ФСБ

Освобожденный из плена российских оккупантов украинец рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Откровенный историю опубликовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Меня вначале избили при задержании – приехал сам "министр МВД". Били ногами, серьезно повредили кадык, руки, ребра, сотрясения. Затем передали в ФСБ – они не стесняются о себе говорить. Меня пропустили через "конвейер". Вначале тебя "подвешивают на тапик" – это от названия телефонного проводного аппарата ТА-57. К пальцам, к мошонке, к ушам подсоединяют провод и пускают ток. Только не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током, пока не отключаешься", – рассказал бывший узник.

Украинец ужаснул рассказом о пытках ФСБ в плену

По его словам, пленных обливали водой на морозе и снова применяли электрический ток.

"Конечно, так можно умереть на месте, боль не переносимая, казалось, ты не выдержишь. ФСБшники за тобой следят, у них все рассчитано. И чтобы ты не умер от разрыва сердца, врач заботливо проверяет и тебе дают "коктейль" – это вода с корвалолом и нашатырный спирт. Выпил, нюхнул, пришел в себя – и снова ток. Смысл в том, что ты должен перестать собой владеть и вообще понимать, что с тобой происходит", – поразил он подробностями.

Украинец рассказал, что по его делу ФСБ "пристегнуло" еще 14 местных жителей, в том числе женщин, которые попали на подвал и по непонятным причинам "сознались".

"Каково было такое перенести невинным людям, особенно женщинам, они прошли "конвейер" и сознались в том, чего не знали. Страшно слышать звуки тюрьмы, они прошли через ад", – добавил мужчина.

"Если честно, мне очень помогала держаться мысль, что если останусь живым, смогу когда-нибудь туда вернуться. Я сейчас буду лечиться. Меня не сломали. Я всех запомнил", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный Василий Жемелинский, которого удалось вернуть из плена "Л/ДНР", рассказал о пережитых пытках.

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