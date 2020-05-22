Украинец Синченко бежал из плена "ДНР": мать рассказала о пытках и угрозах

Марина Лисничук Расследования 15:01, 22.05.2020 Обновлено: 15:03, 22.05.2020

Дважды пленный украинский патриот Григорий Синченко смог совершить побег из подвала террористов "ДНР", где его подвергали пыткам.

Об этом в комментарии "Укринформу" по телефону сообщила его мать Татьяна Гулевская. Подчеркивается, что она ведет борьбу за освобождение сына, задержанного "спецслужбами" российских наемников на Донбассе еще в октябре 2019-го.

"По местному телеканалу новость о побеге крутят в сводках "МВД". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду", – сказала женщина.

Она отметила, что на фотографии, которую демонстрируют телеканалы так называемой оккупационной власти Донбасса, на лице 25-летнего Григория видны следы ожогов. Татьяна Гулевская считает, что сына в "ДНР" вновь подвергали пыткам.

"Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сынок, говорили, если найдут, не выпустят живым", – призналась она.

Григорий Синченко
ukrinform.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле СМИ опубликовали список десятков украинцев, находящихся в плену у боевиков на Донбассе. Среди них было и имя Григория Синченко.

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