Украинец пять лет был рабом "барона" в России: пленник рассказал об издевательствах и побоях

Украинец с Днепропетровщины Сергей Кравченко провел в трудовом рабстве у "цыганского барона” в Псковской области пять лет. Он рассказал журналистам, как жил в плену и как сбежал.

Историю украинского пленника описало издание Север.Реалии. Кравченко ездил из Украины на заработки в Россию с начала 2000-х годов, когда на его родине закрыли колхозы.

По образованию он тракторист-машинист, но в России успел побыть и строителем, и забойщиком скота, и уборщиком.

“Мотался и понял, что устал, думаю, чтобы в Москву не ехать, надо поближе что искать – в маленьких городках, таких как в Псковской области. И в 2015-м поехал в эти края. Сначала у одного тут резал овец, он меня кинул”, – рассказал Кравченко.

После этого он познакомился в селе Опочки с 50-летним Артуром Козловским, которого местные называют "цыганским бароном", потому что уверены, что он "самый богатый из цыган в округе".

"Барон" привел его в свой дом и попросил документы, чтобы переписать паспортные данные.

“Не вынес он мне их. Я все время хотел уйти, а он мне угрожал: "Я тебя в милицию сдам, у тебя виза просрочена". Сначала обещал платить 10 тысяч рублей в месяц, кормить и жилье. Но давал иногда только 50 рублей на сигареты и еду плохую – суп кислый. Я напоминал про деньги, а он: ты тут кушаешь, живешь тут, и всё”, – пожаловался украинец.

За 50 рублей Кравченко убирал во дворе, отвечал за скотину, праздничные шашлыки и работал швейцаром. Также он заявил, что его избивали.

“Били, когда что-то не по нраву, много. Били барон и сынок, а Рузанна (дочь хозяина дома) снимала это все на камеру. Не могу сказать, почему она так делала. Один раз барон два шуруповерта на мне перебил на две части! И в лес меня вывозили, чтобы бить, чтобы никто крика не слышал. И дома не отставали – били. Приходил потом в магазин, а у меня лицо распухшее, челюсть вынесена. Продавцы увидели и охренели. Они мне помогали, но никуда не заявляли, потому что боятся. Кто рядом возле цыганского барона живет, все боятся. Лучше вам не попадать к нему туда”, – рассказал пленник.

"Цыганский барон" Артур Козловский удерживал украинца против его воли пять лет (Альтернатива)

Он признался, что мог выйти в город, но бежать из Опочки боялся.

“Я один раз сам пытался оттуда уйти, но неудачно. Ихние родственники нашли меня и вернули. И я получил потом – меня черенком били, блин! По ногам так набили, что левая нога, когда стою ровно, она аж трясется до сих пор, наверное, нерв он мне зацепил”, – предположил мужчина.

По его словам, в полицию он не обращался, поскольку правоохранители хорошо были знакомы с “бароном” и часто вместе с ним развлекались. К тому же у Кравченко не было документов.

Сбежать пленнику помогли активисты общественного движения “Альтернатива”, которым о мужчине рассказали жители соседнего района. В один из вечеров Кравченко сделал вид, что идет в магазин, но, убедившись, что слежки нет, свернул на другую улицу – там его ждала машина. Его перевезли в соседний регион и разместили в убежище "Альтернативы".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, около 65% пострадавших от торговли людьми украинцев (за три последние года) попадают в трудовое рабство в России. Общее количество пострадавших с 2017 года – примерно 49 тысяч, с 1991 года – около 260 тысяч.