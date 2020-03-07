Украинец погиб в жутком ДТП в Польше

В Польше в пятницу, 6 марта, в ДТП на трассе Хелм-Белополье погиб украинец.

Как сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, авария случилась около 16:00 недалеко от польско-украинской границы.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на украинских номерах с четырьмя пассажирами столкнулся с польским автобусом, который стоял на остановке. Предварительно, водитель "бусика" нарушил правила дорожного движения.

Украинцы попали в ДТП в Польше. Один погибший poglyad.tv

"В результате сильного удара микроавтобус перевернулся, вызвав смерть одного пассажира – гражданина Украины. Другие пассажиры в результате инцидента не пострадали", – сообщил Погорельцев.

Водителя микроавтобуса задержала польская полиция, начато расследование. Родственники погибшего украинца уже прибыли в Польшу.

Генеральное консульство Украины в Люблине поддерживает контакты с местными правоохранительными органами, а также оказывает необходимое содействие и помощь родственникам погибшего, в частности, в оперативной организации репатриации тела в Украину.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Люблине.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Катовице (Польша) пьяный украинец на машине протаранил восемь припаркованных автомобилей. В крови мужчины нашли 2 промилле алкоголя.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!