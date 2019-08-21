В России внезапно заговорили о возвращении Украине 5 политзаключенных

Незаконно осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко могут выдать Украине.

Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, напомнив, что их перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

По его словам, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры".

"Лефортово" Укринформ

Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной допустил и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России из колонии загадочно исчезли несколько украинских политзаключенных.

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