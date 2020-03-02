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2 марта • обновлено в 06:40
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Украине вернули по обмену пособников "ДНР", издевавшихся над заключенными в тюрьме

3.6т
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Журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена террористов "Л/ДНР", заявил, что Украина вернула в рамках обмена плеными 29 декабря 2019 года людей, которые издевались над украинскими заключенными в донецкой тюрьме "Изоляция".

Кроме того, они якобы поддерживали "ДНР". Об этом Асеев рассказал на своей странице в Facebook, прокомментировав соответствующий сюжет ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"О Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым – он всё ещё в плену – фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" – и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января", – поделился Асеев.

Асеев рассказал, что Киеву по обмену вернули "палачей" украинских узников

Асеев рассказал, что Киеву по обмену вернули "палачей" украинских узников

Бражников издевался на заключенными в тьрюме "ДНР"

Бражников издевался на заключенными в тьрюме "ДНР"

Скриншот из видео

При этом стало известно, что Бражникова пытались избить другие освобожденные прямо во время обмена, но его спасли военные и под конвоем СБУ доставили в Киев.

Кусков же, по словам Асеева, уже более двух лет находится на свободе, его обменяли еще в декабре 2017 года.

"В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?" – Помню, Лёша, я ничего не забуду", – написал с горечью журналист.

Кусков избивал украинцев в тюрьме "ДНР"

Кусков избивал украинцев в тюрьме "ДНР"

dnl.dn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асеев признался, что в "ДНР" были заключенные, которые сотрудничали с администрацией, выполняли ее приказы, в частности, об избиении других пленников, чтобы самим избежать пыток.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Персона
Станислав Асеев
Место
Украина
Тег
ДНР
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Обоз нащо ви мені вмикаєте язик,в мене мова,чому я повина переналаштовувати кожен раз коли відкриваю сайт. Готуєтесь до інтеграції в московію?
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злой укр
злой укр
Пивоварова Лариса, шо,член во рту на мУве мычать не мешает?!
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