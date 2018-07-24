Украине "вернули" Крым: скандал с картой в Австралии получил продолжение

Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation исправила карту, на которой изобразила оккупированный Крым частью РФ, после жалоб со стороны Украины.

Журналисты "Европейской правды" обратились к правозащитникам с просьбой разъяснить картографическое обозначение, которое противоречит международно признанным границам Украины.

В организации признали наличие неправильного обозначения, отметив, что ошибка была допущена только при визуализации. Во вторник, 24 июля, карта на сайте globalslaveryindex.org была исправлена и Крым "вернули" Украине.

"Ошибка была допущена только при визуализации и теперь исправлена. В данных рейтинга Global Slavery Index Крым был учтен как территория Украины", – отметили в Walk Free Foundation.

Напомним, ранее организация изобразила на одной из карт "российский Крым", иллюстрируя мировой "рейтинг рабства" Global Slavery Index.

При этом ошибка была допущена не на всех картах – на некоторых Крым было обозначен как территория Украины.