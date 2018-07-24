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Украине "вернули" Крым: скандал с картой в Австралии получил продолжение

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Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation исправила карту, на которой изобразила оккупированный Крым частью РФ, после жалоб со стороны Украины.

Журналисты "Европейской правды" обратились к правозащитникам с просьбой разъяснить картографическое обозначение, которое противоречит международно признанным границам Украины.

В организации признали наличие неправильного обозначения, отметив, что ошибка была допущена только при визуализации. Во вторник, 24 июля, карта на сайте globalslaveryindex.org была исправлена и Крым "вернули" Украине.

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"Ошибка была допущена только при визуализации и теперь исправлена. В данных рейтинга Global Slavery Index Крым был учтен как территория Украины", – отметили в Walk Free Foundation.

Напомним, ранее организация изобразила на одной из карт "российский Крым", иллюстрируя мировой "рейтинг рабства" Global Slavery Index.

При этом ошибка была допущена не на всех картах – на некоторых Крым было обозначен как территория Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Австралия
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Gordon Yury
Gordon Yury
Как ни странно, но действительно приближает! Но главное заключается в том, что троли на залесье уже не сомневаются в том, что Крым будет возвращен в состав Украины и сами подтверждают, что раскраска была неправильная. А исправленная раскраска Крыма на любой карте - это тоже маленькая победа в той необъявленной информационной войне, которую ведет рашка с Украиной с момента распада СССР. При этом она первой вышла из его состава, спровоцировав тем самым парад суверинитетов.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это же сидит на где-то на Украине целый отдел, который занят тем, что мониторит все издания, полиграфическую продукцию, рекламу и т.д. , и увидав где-то неправильно раскрашенный Крым, поднимает дикий визг. Причём получает нетупое финансирование. Это, несомненно, очень приближает момент освобождения Крыма.
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