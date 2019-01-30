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Конфликт в Керченском проливе: Украину призвали принять вариант России

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Разрешение РФ западным экспертам осмотреть Керченский пролив на предмет нарушения законов судоходства не соответствует требованиям Украины. Но Киеву стоит согласиться хотя бы на такой вариант.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он напомнил, что Украина предлагала расширение именно постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ с Донбасса на акваторию Азовского моря, а не создание отдельной наблюдательной группы.

"Даже если нам полностью не нравится формат миссии, мне кажется, с этим можно поработать. Отказ будет выглядеть не очень красиво перед нашими западными партнерами, ведь мы говорили, что хотим наблюдателей в Керченском проливе. Поэтому я думаю, нам надо соглашаться, но предложить условия, которые были бы максимально учтены при этом Францией и Германией", – пояснил Мусиенко.

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Однако он добавил, что даже если Россия допустит иностранных наблюдателей в Керченский пролив, вопрос в том, насколько продолжительной будет такая миссия. Если она прибудет на десять дней, или на месяц, и в это время россияне не будут никого провоцировать и разрешать проход кораблей – это одно. Гораздо важнее и выгоднее для Украины был бы вариант, в котором миссия будет присутствовать в акватории Черного моря постоянно.

Конфликт в Керченском проливе: Украину призвали принять вариант России

"И есть еще один принципиальный момент: Россия ведет речь о том, что сейчас зима и сильные морозы. Из-за чего часть Азовского моря может покрываться льдом, поэтому не осуществляется судоходство так, как в другие времена года. Соответственно, они могут действительно пропустить показательно часть кораблей, чтобы показать, что не в (конфликте. – Ред.) проблема", – подвел итог эксперт.

Ранее в эфире ObozTV:

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Темы
Обострение в Азовском мореПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияЧерное мореАзовское мореКерченский пролив
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Семенов Александр
Семенов Александр
"Разрешение РФ западным экспертам осмотреть Керченский пролив " --Ключевая фраза ! у Украину при этом никто никаких разрешений не спрашивал . "славаукрайини"!!!
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Засеян Газон
Засеян Газон
Семенов Александр, тебя, пидара хуловского, сюда никто не звал
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