Конфликт в Керченском проливе: Украину призвали принять вариант России

Разрешение РФ западным экспертам осмотреть Керченский пролив на предмет нарушения законов судоходства не соответствует требованиям Украины. Но Киеву стоит согласиться хотя бы на такой вариант.

Об этом в эфире ObozTV заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он напомнил, что Украина предлагала расширение именно постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ с Донбасса на акваторию Азовского моря, а не создание отдельной наблюдательной группы.

"Даже если нам полностью не нравится формат миссии, мне кажется, с этим можно поработать. Отказ будет выглядеть не очень красиво перед нашими западными партнерами, ведь мы говорили, что хотим наблюдателей в Керченском проливе. Поэтому я думаю, нам надо соглашаться, но предложить условия, которые были бы максимально учтены при этом Францией и Германией", – пояснил Мусиенко.

Однако он добавил, что даже если Россия допустит иностранных наблюдателей в Керченский пролив, вопрос в том, насколько продолжительной будет такая миссия. Если она прибудет на десять дней, или на месяц, и в это время россияне не будут никого провоцировать и разрешать проход кораблей – это одно. Гораздо важнее и выгоднее для Украины был бы вариант, в котором миссия будет присутствовать в акватории Черного моря постоянно.

"И есть еще один принципиальный момент: Россия ведет речь о том, что сейчас зима и сильные морозы. Из-за чего часть Азовского моря может покрываться льдом, поэтому не осуществляется судоходство так, как в другие времена года. Соответственно, они могут действительно пропустить показательно часть кораблей, чтобы показать, что не в (конфликте. – Ред.) проблема", – подвел итог эксперт.

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