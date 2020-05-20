Использование "москитной" доктрины на Донбассе будет более эффективным методом обороны от агрессии России, который позволит сохранить жизни украинских военных.

В интервью "Фактам" военный эксперт и директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил, что масштабные боевые действия, такие как Сталинградская или битва при Курской дуге, сейчас невозможны.

"Нужны другие подходы. Я выступаю за "москитную" доктрину. Это идеология "тысячи укусов". Это когда используется много беспилотников вместо одного самолета. Вместо одного танка или бронетранспортера – 20−30 наземных боевых роботов. Для сравнения: БТР-4 по госзаказу закупается по цене 9,3 миллиона долларов [250 млн грн]. А один ударный боевой робот с ракетными комплексами стоит менее 3 миллионов гривен. А за цену одного корвета можно закупить 30 ракетных катеров.

Например, если мы за три минуты войны теряем военный корвет, то трудно понять, зачем же мы выложили такие огромные деньги? А "москитный" флот, даже если будет потеряна его третья часть, все еще будет оставаться вполне боеспособным", – рассказал эксперт.

Валентин Бадрак cacds.org.ua

По его словам, воплотить такую доктрину в жизнь мешает бюрократия, а также придется обучать личный состав использованию этих боевых роботов.

"Это требует определенного времени и усилий. Но это нужно делать для того, чтобы сохранить жизни наших солдат. Нужна политическая воля, чтобы программа роботизации и автоматизации стали приоритетными направлениями. Боевые роботы появились на вооружении еще в 2016 году. И что? Роботизация в армии не развивается", – посетовал Бадрак.

Зеленскому подсказали, как сберечь жизни украинских военных на Донбассе. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта". Также в сеть попало фото из Донецка: оккупанты уже ввели в город боевые машины.

Штаб ООС отреагировал на провокационные заявление террористов, сообщив, что украинские военные готовы к любым действиям террористов и в зоне боевых действий в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.