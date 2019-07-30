Украине нужны ракеты для удара по Москве – генерал

Украина должна наладить производство ракет средней дальности, которые будут способны поражать цели на территории России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

"Не обязательно эти ракеты должны быть с ядерными зарядами. Но перспектива такая должна быть", – заявил OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, учитывая тот факт, что Россия фактически вышла из договора о ракетах средней и меньшей дальности, затем из договора вышли США, "у Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, то есть Российской Федерации, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург".

Первая украинская крылатая ракета 24 Канал

"По моему мнению, высшее военно-политическое руководство государства должно интенсивно работать над этим", – убежден генерал.

В этом контексте он заметил, что в реализации этой задачи Украина могла бы рассчитывать на помощь "наших союзников и партнеров по проукраинской коалиции", которые могли бы "стать на путь активного военно-технического сотрудничества" с Украиной, в частности, продавать "соответствующее вооружение, военную технику и прочее".

Вместе с тем генерал подчеркнул: подобное вооружение необходимо Украине исключительно как инструмент сдерживания страны-агрессора.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Василий Богдан заявил: факт публикации в венгерской газете карты, на которой часть территории Украины окрашена в национальные цвета Венгрии – очередное доказательство того, что нынешнее правительство страны проводит политику, согласованную с Кремлем.

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