Трагедия МН17: Украина завершила передачу дела Нидерландам

Украина передала Нидерландам уголовное производство против экс-главаря террористической "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих оккупантов боевиков, причастных к крушению самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.
Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос "Українських Новин". Однако ведомство отказалось ответить, избраны ли подозреваемым в преступлении меры пресечения и объявлены ли они в розыск.
Крушение МН17
"Радио Свобода"
"22 июля 2019 года материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном статьей 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", – говорится в документе.
СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.
Ответ СБУ о передаче дела Нидерландам
"Українські Новини"
Как сообщал OBOZREVATEL:
следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
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