Трагедия МН17: Украина завершила передачу дела Нидерландам

Украина передала Нидерландам уголовное производство против экс-главаря террористической "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих оккупантов боевиков, причастных к крушению самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос "Українських Новин". Однако ведомство отказалось ответить, избраны ли подозреваемым в преступлении меры пресечения и объявлены ли они в розыск.

Крушение МН17 "Радио Свобода"

"22 июля 2019 года материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном статьей 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", – говорится в документе.

СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.

Ответ СБУ о передаче дела Нидерландам "Українські Новини"

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