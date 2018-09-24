Украина запретила въезд скандальному идеологу ''Новороссии''

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности страны дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Согласно обновленному списку от 20 сентября, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошли: российский общественный деятель, философ и политолог, идеолог "Новороссии" Александр Дугин; российский политолог и обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко; российский военный историк и писатель Михаил Поликарпов и российский военный писатель Анатолий Терещенко, передает "Интерфакс-Украина".
Как известно, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Александр Дугин
Ростислав Ищенко
Михаил Поликарпов
Анатолий Терещенко
На данный момент в список внесено 142 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минкульт запретил въезд в Украину скандальным российским писателям.
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