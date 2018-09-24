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Украина запретила въезд скандальному идеологу ''Новороссии''

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Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности страны дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновленному списку от 20 сентября, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошли: российский общественный деятель, философ и политолог, идеолог "Новороссии" Александр Дугин; российский политолог и обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко; российский военный историк и писатель Михаил Поликарпов и российский военный писатель Анатолий Терещенко, передает "Интерфакс-Украина".

Как известно, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Украина запретила въезд скандальному идеологу ''Новороссии''

Александр Дугин

Украина запретила въезд скандальному идеологу ''Новороссии''

Ростислав Ищенко

Украина запретила въезд скандальному идеологу ''Новороссии''

Михаил Поликарпов

Анатолий Терещенко

Анатолий Терещенко

На данный момент в список внесено 142 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минкульт запретил въезд в Украину скандальным российским писателям.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Дугин
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныМинистерство культуры
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