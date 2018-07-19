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Украина запретила въезд пропагандисту Путина: МИД РФ разразился хамством

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Министерство иностранных дел России разразилось обвинениями в адрес Украины за решение СБУ запретить въезд на территорию государства пропагандисту Владимиру Соловьеву, который является главой Союза журналистов РФ.

"По мнению официального Киева, "национальная безопасность" состоит в необходимости тотальной зачистки информационного пространства, дальнейшем раскручивании антироссийской истерии в медиапространстве страны и предотвращении любых попыток украинских и российских информационных структур выйти на прямой диалог", - возмутились в МИД РФ.

"Такая "безопасность" в худших традициях тоталитарных квазиреспублик выгодна, по всей видимости, контролирующим спецслужбы олигархическим кланам, но никак не гражданскому обществу Украины", - заявили в российском ведомстве.

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При этом в сообщении сказано, что российский Союз журналистов, который возглавляет Соловьев, якобы нацелен на "развитие институтов СМИ в обеих странах, деполитизацию медиасферы и соблюдение высоких стандартов журналистской этики".

Глава СЖР Владимир Соловьев

Как известно, в феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в "антиукраинской деятельности" в оккупированном Крыму.

Деятельность Соловьева назвали недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецслужбы США рассекретили главного пропагандиста Путина.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Россия
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
"...нацелен на "развитие институтов СМИ в обеих странах, деполитизацию медиасферы и соблюдение высоких стандартов журналистской этики" Это часом не Петросян о рассейской "журналистике" такое написал ?
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Annenkov Vitaliy
Annenkov Vitaliy
Дело в том что его хлебальник в рамку металлодетектора не пролазит, без проверки нельзя.
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andrei
andrei
СБУ-шные гандоны попутали Соловьевых:-)))))
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
andrei, Вас , педрилы , можно всех подряд "попутать" . Греха не будет .
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