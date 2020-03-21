Украина "закрылась" от "Л/ДНР": штаб ООС сделал заявление

В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

Решение принято с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции, сообщил штаб ООС в Facebook.

С 00:00 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", – сказано в сообщении.

Однако пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

Украина "закрылась" от "Л/ДНР"

Как писал OBOZREVATEL, накануне решение "изолироваться" от Украины приняли террористы "ДНР", тогда как "ЛНР" решились на такой шаг лишь с 23 марта. Таким образом, жители оккупированной Луганщины потеряли дополнительный день для возвращения.

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