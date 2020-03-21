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21 марта • обновлено в 18:49
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Украина "закрылась" от "Л/ДНР": штаб ООС сделал заявление

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В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

Решение принято с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции, сообщил штаб ООС в Facebook.

С 00:00 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", – сказано в сообщении.

Однако пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

Украина "закрылась" от "Л/ДНР"

Украина "закрылась" от "Л/ДНР"

Как писал OBOZREVATEL, накануне решение "изолироваться" от Украины приняли террористы "ДНР", тогда как "ЛНР" решились на такой шаг лишь с 23 марта. Таким образом, жители оккупированной Луганщины потеряли дополнительный день для возвращения.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Он Алекс
Он Алекс
Давно пора было закрыть с этой клоакой ОРДЛО, закончится эпидемия открыть
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Убогие селюки продолжают делать вид, что ничего не происходит и это они превентивно от всех огораживаются.
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Расследования

Новости расследований

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