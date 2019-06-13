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Украина задумала создать новую ракету-носитель: что известно

1.9тЧитать материал на украинском

Украинское государственное предприятие Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля ведет переговоры с Польшей о сотрудничестве в создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса.

Об этом сообщил гендиректор КБ Александр Дегтярев, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, предприятие не участвует в проекте создания европейской ракеты-носителя Ariane 6, но сейчас речь идет о "возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса", которые пользуются спросом на мировом рынке пусковых услуг.

Переговоры ведутся с несколькими европейскими странами, но среди потенциальных партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса.

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Ракета-носитель

Ракета-носитель

"Корреспондент"

"Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство Ред.), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на военных полигонах начались испытания боевых ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р".

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Место
Украина
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
не забудьте про стеклянный мост
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Северг Олег
Северг Олег
А чего, с Гмперлупом уже наигрались ?
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
А шо случилось со старой ракетой-носителем? Запускайте пока его. Космодромов у Украины много,- в США, Канаде, Бразилии, Морской старт. Можно спутник Лыбедь отправлять в космос хоть каждую неделю. Или плохому украинскому ракетчику всегда что-то мешает?
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