Украина задумала создать новую ракету-носитель: что известно

Украинское государственное предприятие Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля ведет переговоры с Польшей о сотрудничестве в создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса.

Об этом сообщил гендиректор КБ Александр Дегтярев, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, предприятие не участвует в проекте создания европейской ракеты-носителя Ariane 6, но сейчас речь идет о "возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса", которые пользуются спросом на мировом рынке пусковых услуг.

Переговоры ведутся с несколькими европейскими странами, но среди потенциальных партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса.

Ракета-носитель "Корреспондент"

"Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство Ред.), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на военных полигонах начались испытания боевых ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р".

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