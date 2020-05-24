Главная Новости
24 мая • обновлено в 18:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Украина вытащила из плена захваченных пиратами моряков

  • На судно, на котором работали украинцы, напали 22 марта

  • На борту находились 17 человек, но в плен пиратов попали только семь украинских граждан

750
Читать материал на украинском

Семь граждан Украины, члены экипажа судна MSC TALIA F, которое в Гвинейском заливе захватили пираты, уже на свободе.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Известно, что экипаж корабля захватили в плен еще 22 марта.

"Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!" – написал министр.

Как уточнил он, над освобождением украинцев работали МИД, украинские консулы, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия и компания-судовладелец.

MSC TALIA F

MSC TALIA F

marinetraffic.com

Контейнеровоз MSC TALIA F под флагом Мадейры был захвачен на подходе к столице Габона Либревилю, передает seafarersjournal.com.

На борту судна находилось 17 человек, во время нападения пираты взяли в плен семерых.

Сообщается, что судно шло из Ломе в Либревиль. В настоящее время оно продолжило рейс – 24 мая корабль MSC TALIA F, согласно картам Google, находился в ливийском порту Хомс.

Местонахождение судна на 24 мая

Местонахождение судна на 24 мая

Скриншот

Контейнеровоз MSC TALIA F

Контейнеровоз MSC TALIA F

marinetraffic.com

Контейнеровоз MSC TALIA F

Контейнеровоз MSC TALIA F

marinetraffic.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря у берегов Камеруна пираты напали на греческое судно-танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди похищенных были один украинец, пять греков и два филиппинца.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Дарья Дурова
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
моряки Министерство иностранных дел Украины пленные моряки
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги