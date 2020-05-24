На борту находились 17 человек, но в плен пиратов попали только семь украинских граждан

На судно, на котором работали украинцы, напали 22 марта

Семь граждан Украины, члены экипажа судна MSC TALIA F, которое в Гвинейском заливе захватили пираты, уже на свободе.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Известно, что экипаж корабля захватили в плен еще 22 марта.

"Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!" – написал министр.

Как уточнил он, над освобождением украинцев работали МИД, украинские консулы, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия и компания-судовладелец.

MSC TALIA F marinetraffic.com

Контейнеровоз MSC TALIA F под флагом Мадейры был захвачен на подходе к столице Габона Либревилю, передает seafarersjournal.com.

На борту судна находилось 17 человек, во время нападения пираты взяли в плен семерых.

Сообщается, что судно шло из Ломе в Либревиль. В настоящее время оно продолжило рейс – 24 мая корабль MSC TALIA F, согласно картам Google, находился в ливийском порту Хомс.

Местонахождение судна на 24 мая Скриншот

Контейнеровоз MSC TALIA F marinetraffic.com

Контейнеровоз MSC TALIA F marinetraffic.com

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря у берегов Камеруна пираты напали на греческое судно-танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди похищенных были один украинец, пять греков и два филиппинца.

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