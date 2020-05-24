Семь граждан Украины, члены экипажа судна MSC TALIA F, которое в Гвинейском заливе захватили пираты, уже на свободе.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Известно, что экипаж корабля захватили в плен еще 22 марта.
"Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!" – написал министр.
Как уточнил он, над освобождением украинцев работали МИД, украинские консулы, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия и компания-судовладелец.
MSC TALIA F
marinetraffic.com
Контейнеровоз MSC TALIA F под флагом Мадейры был захвачен на подходе к столице Габона Либревилю, передает seafarersjournal.com.
На борту судна находилось 17 человек, во время нападения пираты взяли в плен семерых.
Сообщается, что судно шло из Ломе в Либревиль. В настоящее время оно продолжило рейс – 24 мая корабль MSC TALIA F, согласно картам Google, находился в ливийском порту Хомс.
Местонахождение судна на 24 мая
Скриншот
Контейнеровоз MSC TALIA F
marinetraffic.com
Контейнеровоз MSC TALIA F
marinetraffic.com
22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря у берегов Камеруна пираты напали на греческое судно-танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди похищенных были один украинец, пять греков и два филиппинца.
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