Украина выстояла! В ВСУ раскрыли подробности боев на Донбассе

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 8 октября. При этом интенсивность боев стихла.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:

неподалеку Песков – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Опытного – из минометов калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогригорьевки – со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Пищевика и Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

дважды вблизи Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Свободного – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из гранатометов различных систем.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня", – подытожили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября украинские воины сообщили хорошие новости с Донбасса – ни один наш боец не пострадал.

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