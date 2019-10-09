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9 октября • обновлено в 08:43
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Украина выстояла! В ВСУ раскрыли подробности боев на Донбассе

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Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 8 октября. При этом интенсивность боев стихла.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:

  • неподалеку Песков – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

  • вблизи Опытного – из минометов калибра 82 мм;

  • дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • трижды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новогригорьевки – со станкового противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Пищевика и Павлополя – из стрелкового оружия.

Украина выстояла! В ВСУ раскрыли подробности боев на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

  • дважды вблизи Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

  • вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Хутора Свободного – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Светлодарска – из гранатометов различных систем.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня", – подытожили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября украинские воины сообщили хорошие новости с Донбасса – ни один наш боец не пострадал.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А чо выстояли то......??разве кто то ...наступал на вас??)
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
И вчера опять спасли Европу. Можно расслабиться с самогонкой и пошутить - кинуть гранаты соседнему взводу в дымовую трубу.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обоссаные выстояли.
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