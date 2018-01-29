"Украина выстоит!" В России напомнили слова писателя-террориста Прилепина

Украина несомненно выстоит в борьбе за свою свободу от России и ее влияния и это признают даже ярые пропагандисты и сторонники Кремля.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Так, он процитировал писателя Захара Прилепина, который ныне воюет на Донбассе на стороне террористов так называемой ДНР.

"Мой взгляд необъективен: я не просто сторонник Украины, я считаю себя человеком, в меру своих слабых сил словом сражающимся на территории Украины. И я хочу, чтобы на этот вопрос нам сейчас ответил человек, ненавидящий Украину всеми фибрами души и жаждущий уничтожения украинского государства. Это так называемый российский писатель Захар Прилепин, который между появлениями в телесалонах Москвы выезжает на сафари на Донбасс пострелять "укропов", - говорит Пионтковский.

После этого публицист привел цитату Прилепина 2013 года, еще до войны: "Как было бы приятно, если бы Украина вернулась через год или, там, через три, сырая, босая, обескураженная, с застуженными придатками, осатаневшая от случившегося с ней".

"А вот что он написал три года спустя: "Украинцы почувствовали, что не просто страстно хотят, но наконец и могут победить пресловутого "старшего брата", навсегда отбить охоту у него быть "старшим братом" Украины. И, возможно, даже ускорят приближение времени распада этой подлой державы, тысячу лет присваивавшей их славу, их государственность, их культуру... Украинцы чувствуют себя древними греками, они часто ведут себя почти так же, как вели себя россияне в страшные моменты их истории... Ставки их не просто высокие – они абсолютные!" И отсюда же: "Патриотический подъем в Украине по отношению к нашему на 10 баллов, на 1000 децибел и на 2000 ватт мощнее!", - процитировал Пионтковскй Прилепина.

Напомним, юранее в сети "раскрыли секрет" писателя-террориста Прилепина.