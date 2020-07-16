Украина выигрывает войну, Путин ничего не получит, – эксперт из США

Украина имеет достаточно шансов выиграть войну с Россией, и она это сделает, если будут приложены усилия, в том числе в сфере реформ.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил атташе посольства США по вопросам армии и обороны Томас Воффорд. По его словам, глава РФ не получит желаемого от страны, к которой применяет агрессию.

"Украина выиграет эту войну. Бои происходят не только на востоке, где украинские военные на фронте удерживают позиции. Не менее важная битва происходит в сфере политики, дипломатии, медиа и дезинформации", – сказал он.

Американец подчеркнул, что это именно те сферы, в которых Украине и украинцам сейчас нужно оставаться сильными и продолжать работать. В частности, правительству страны следует проводить реформы над, в том числе и для того, чтобы подтвердить свое желание сотрудничества с иностранными партнерами.

По мнению атташе посольства США, это укрепляет и подтверждает усилия международных партнеров, которые помогают украинскому государству и вкладывают в него свои ресурсы. А также помогают стране противостоять российской агрессии.

"Путин не получит от Украины того, чего он хочет. Украинцы не сдадутся и не повернут назад. Украина победит в этой войне, победит вместе с международными партнерами", – подчеркнул Воффорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист из РФ Александр Кушнарь заявил, что у российского президента Владимира Путина нет ни сил, ни экономических ресурсов на новую военную агрессию против Украины.